Bebek Bakım Ürünlerini Yüzde 100 Doğal Diye Satan Firmaya 1 Milyon 83 Bin Liralık Ceza
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Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, bir e-ticaret platformunda satışa sunulan bebek bakım ürünlerinin tanıtımlarını mercek altına aldı. İncelemede güneş kremi, pişik önleyici krem, şampuan ve yenidoğan bakım ürünleri gibi pek çok üründe kullanılan iddiaların belgelerle örtüşüp örtüşmediği kontrol edildi. Kurulun kararı sonucunda ürünleri satan firmaya idari para cezası uygulandı.
Firmaya 1 milyon 83 bin lira ceza kesildi.
Hangi ürünler incelendi.
Bakanlık kararını açıkladı.
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