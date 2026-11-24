Sertifikaların neden yeterli sayılmadığı, Ticaret Bakanlığı'nın incelemeye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelerle duyuruldu:

'Bebek güneş kreminden pişik önleyici kreme, şampuandan yenidoğan bakım ürünlerine kadar pek çok üründe kullanılan 'yüzde 100 doğal' ifadeleri Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nun inceleme konuları arasındadır. Bir e-ticaret platformunda satışa sunulan bebek bakım ürünlerinin tanıtımlarında 'yüzde 100 doğal', 'organik' ve benzeri ifadelere yer verildiği tespit edildi. Yapılan incelemede, ürünlerin doğal niteliğine ilişkin sertifikalara sahip olmasının, tek başına bu ürünlerin yüzde 100 doğal bileşenlerden oluştuğunu veya hiçbir kimyasal bileşen içermediğini kanıtlamadığı belirlendi. Ürünlerin 'yüzde 100 doğal' olduğu yönündeki iddianın sunulan belgelerle ispatlanamadığı değerlendirilerek söz konusu reklamların tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğuna karar verildi.'