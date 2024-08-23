Crop Sevenler Buraya: Göbek Deliğinizi Neden Kapatmanız Gerektiğini Duyunca Akıl Tutulması Yaşayacaksınız

Abisi İstediği Telefonu Alınca Sevinçten Dört Köşe Olan Tatlı Kız Hepimize Tebessüm Ettirdi

Eurovision 2024'te Sahneye Çıkan Sertab Erener: "İsrail'i Kınıyorum, Sonuna Kadar da Karşı Olacağım"

Koşu Videoları ile Tanınan Ayşe Bir Takipçisinin İsteği Üzerine Aynı Gün İçinde İki Farklı Ülkede Koştu

Ortamlarıyla Hepimizi Kıskandıran Aileye Beğeniler Yağdı: “Akşama Kadar Konuşsunlar Hiç Sıkılmam”

Çin’de Yaşayan Bir Türk Ülkemize Kıyasla Şaşırdığı ve İlk Kez Gördüğü Şeyleri Paylaştı