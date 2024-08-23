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Crop Sevenler Buraya: Göbek Deliğinizi Neden Kapatmanız Gerektiğini Duyunca Akıl Tutulması Yaşayacaksınız

Crop Sevenler Buraya: Göbek Deliğinizi Neden Kapatmanız Gerektiğini Duyunca Akıl Tutulması Yaşayacaksınız

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
23.08.2024 - 10:56

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‘Sağlığın7gizemi’ adlı YouTube sayfası “Göbek deliğinizi lütfen kapatın” notuyla paylaştıkları videoyla sosyal medyada gündem oldu. Gelin neden kapatmak gerektiğini birlikte öğrenelim.

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Son yılların sevilerek giyilen croplarından bahsederek konuya giren kadın sebebini “Dünyayla ilk bağ kurduğumuz yer göbek kordonumuz, alıcı merkezimiz. Eğer göbek deliğiniz açık olursa negatif enerjiyi, nazarı, kem gözü sünger gibi çekeriz.” şeklinde açıkladı.

Son yılların sevilerek giyilen croplarından bahsederek konuya giren kadın sebebini “Dünyayla ilk bağ kurduğumuz yer göbek kordonumuz, alıcı merkezimiz. Eğer göbek deliğiniz açık olursa negatif enerjiyi, nazarı, kem gözü sünger gibi çekeriz.” şeklinde açıkladı.

Peki ya siz bu konuda ne düşünüyorsunuz, enerjiye ve yol açabileceklerine inanır mısınız? Yorumlarda buluşalım.

Peki ya siz bu konuda ne düşünüyorsunuz, enerjiye ve yol açabileceklerine inanır mısınız? Yorumlarda buluşalım.

İşte detaylar 👇

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