Crop Sevenler Buraya: Göbek Deliğinizi Neden Kapatmanız Gerektiğini Duyunca Akıl Tutulması Yaşayacaksınız

‘Sağlığın7gizemi’ adlı YouTube sayfası “Göbek deliğinizi lütfen kapatın” notuyla paylaştıkları videoyla sosyal medyada gündem oldu. Gelin neden kapatmak gerektiğini birlikte öğrenelim.
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Son yılların sevilerek giyilen croplarından bahsederek konuya giren kadın sebebini “Dünyayla ilk bağ kurduğumuz yer göbek kordonumuz, alıcı merkezimiz. Eğer göbek deliğiniz açık olursa negatif enerjiyi, nazarı, kem gözü sünger gibi çekeriz.” şeklinde açıkladı.
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Peki ya siz bu konuda ne düşünüyorsunuz, enerjiye ve yol açabileceklerine inanır mısınız? Yorumlarda buluşalım.
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