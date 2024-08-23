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Alan Programının Yarışmacısı Türkiye Haritası Sorusunda Heyecanına Yenik Düşünce Komik Anlar Yaşandı

Alan Programının Yarışmacısı Türkiye Haritası Sorusunda Heyecanına Yenik Düşünce Komik Anlar Yaşandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
23.08.2024 - 13:32

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atv’nin yeni programlarından ‘Alan’ hız kesmeden devam ediyor. Yarışma yayına başladığı günden bu yana severek takip ediliyor. E sizler de biliyorsunuz ki bilgi yarışmaları evde, televizyondan izlediğimize kıyasla stüdyodayken bir başka heyecanlı oluyor.

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Türkiye haritasından şehirleri bilmek üzere eşleşen iki yarışmacıdan biri olan Gülcan Hanım da muhtemelen heyecanına yenik düşenlerden.

Türkiye haritasından şehirleri bilmek üzere eşleşen iki yarışmacıdan biri olan Gülcan Hanım da muhtemelen heyecanına yenik düşenlerden.

Ekranda gösterilen şehirleri tahmin etmeye çalışırken verdiği yanıtlar sosyal medyanın gündeminde.

Ekranda gösterilen şehirleri tahmin etmeye çalışırken verdiği yanıtlar sosyal medyanın gündeminde.

İşte o anlar 👇

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