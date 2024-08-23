Alan Programının Yarışmacısı Türkiye Haritası Sorusunda Heyecanına Yenik Düşünce Komik Anlar Yaşandı

atv’nin yeni programlarından ‘Alan’ hız kesmeden devam ediyor. Yarışma yayına başladığı günden bu yana severek takip ediliyor. E sizler de biliyorsunuz ki bilgi yarışmaları evde, televizyondan izlediğimize kıyasla stüdyodayken bir başka heyecanlı oluyor.
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Türkiye haritasından şehirleri bilmek üzere eşleşen iki yarışmacıdan biri olan Gülcan Hanım da muhtemelen heyecanına yenik düşenlerden.
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Ekranda gösterilen şehirleri tahmin etmeye çalışırken verdiği yanıtlar sosyal medyanın gündeminde.
İşte o anlar 👇
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