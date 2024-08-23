Alan Programının Yarışmacısı Türkiye Haritası Sorusunda Heyecanına Yenik Düşünce Komik Anlar Yaşandı

atv’nin yeni programlarından ‘Alan’ hız kesmeden devam ediyor. Yarışma yayına başladığı günden bu yana severek takip ediliyor. E sizler de biliyorsunuz ki bilgi yarışmaları evde, televizyondan izlediğimize kıyasla stüdyodayken bir başka heyecanlı oluyor.