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Dilimizin Eş Sesli Kelimeleri Sebebiyle Yabancı Bir İçerik Üreticisi Parodi Videosu Çekti

Dilimizin Eş Sesli Kelimeleri Sebebiyle Yabancı Bir İçerik Üreticisi Parodi Videosu Çekti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
23.08.2024 - 15:26

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Türkçe’nin eş sesli birçok kelimeyi barındırıyor olması yabancılar için anlaşılmakta zorluk yaratabiliyor. Dilimizi öğrenmek isteyen yabancıların belki de en zorlandığı konulardan biri de bu. @ahmedhossam adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kullanıcı da bu konuya değindi.

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‘Yüz’ kelimesi üzerinden örneklendirerek bir parodi çeken içerik üreticisine haklı olduğuna dair yorumlar geldi.

‘Yüz’ kelimesi üzerinden örneklendirerek bir parodi çeken içerik üreticisine haklı olduğuna dair yorumlar geldi.

Peki ya siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza gelen başka örnekler için buyurun yorumlara!

Peki ya siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza gelen başka örnekler için buyurun yorumlara!

İşte detaylar 👇

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