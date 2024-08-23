Dilimizin Eş Sesli Kelimeleri Sebebiyle Yabancı Bir İçerik Üreticisi Parodi Videosu Çekti

Türkçe’nin eş sesli birçok kelimeyi barındırıyor olması yabancılar için anlaşılmakta zorluk yaratabiliyor. Dilimizi öğrenmek isteyen yabancıların belki de en zorlandığı konulardan biri de bu. @ahmedhossam adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kullanıcı da bu konuya değindi.