İzmir’de Motosiklet Sürücüsü Dikkatiyle Tebrikleri Topladı: Motor Hırsızlarını Polise Teslim Etti

10 Saat Sürdü: Çöp Evi Temizleyen İşçi Fenalaşarak Hastanelik Oldu

Hayatın Zorluğuna Şarkıyla Sitem Eden Kadın Hepimizin Duygularını Dile Getirdi

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