İzmir’de Motosiklet Sürücüsü Dikkatiyle Tebrikleri Topladı: Motor Hırsızlarını Polise Teslim Etti

İzmir’in Karabağlar ilçesinde geçtiğimiz akşam yaşanan olayda bir motosiklet sürücüsü dikkatiyle hırsızları yakaladı. Motosiklet sürücüsü iki kişinin bir motoru götürmeye çalıştığını görünce ilk önce yardım etmek amaçlı durdu.
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Ancak kısa süre sonra bir terslik olduğunu anladı ve ikiliye sorular sorarak sıkıştırmaya başladı.
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Motorun ikiliye ait olmadığını anlayan adam polisi çağırdığını söyleyince ikili kaçmaya çalıştı. O anlar ise anbean kask kamerasından kaydedildi.
İşte o anlar 👇
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