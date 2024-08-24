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Lüks Alışverişleriyle Bilinen Influencer 266 Bin TL’ye Aldığı Valizi Paylaştı

Lüks Alışverişleriyle Bilinen Influencer 266 Bin TL’ye Aldığı Valizi Paylaştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
24.08.2024 - 11:44

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@mr.thecan adlı TikTok hesabından lüks markalardan yaptığı alışverişlerini paylaşan influencer 266 bin TL’ye aldığı valizle yeniden gündeme geldi. Sık sık alışverişiyle ilgili tepki toplayan influencera bu videosunda da tepkiler gecikmedi.

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Lüks bir markadan 7 bin Euro olan fiyatını hak ettiğini dile getirerek valiz aldığını anlatan influencer alışverisi sonrasında markanın kolye hediye ettiğini anlattı.

Lüks bir markadan 7 bin Euro olan fiyatını hak ettiğini dile getirerek valiz aldığını anlatan influencer alışverisi sonrasında markanın kolye hediye ettiğini anlattı.

Peki ya siz ne düşünüyorsunuz, bir valiz için 7 bin Euro verilir mi? Yorumlarda buluşalım.

Peki ya siz ne düşünüyorsunuz, bir valiz için 7 bin Euro verilir mi? Yorumlarda buluşalım.

İşte o anlar 👇

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