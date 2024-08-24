Lüks Alışverişleriyle Bilinen Influencer 266 Bin TL’ye Aldığı Valizi Paylaştı

@mr.thecan adlı TikTok hesabından lüks markalardan yaptığı alışverişlerini paylaşan influencer 266 bin TL’ye aldığı valizle yeniden gündeme geldi. Sık sık alışverişiyle ilgili tepki toplayan influencera bu videosunda da tepkiler gecikmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Lüks bir markadan 7 bin Euro olan fiyatını hak ettiğini dile getirerek valiz aldığını anlatan influencer alışverisi sonrasında markanın kolye hediye ettiğini anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki ya siz ne düşünüyorsunuz, bir valiz için 7 bin Euro verilir mi? Yorumlarda buluşalım.
İşte o anlar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın