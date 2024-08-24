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Günün Pozitif Videosu Geldi! Begonvil Çiçeğini Bir Türlü Telaffuz Edemeyen Teyze Gülümsetti

Günün Pozitif Videosu Geldi! Begonvil Çiçeğini Bir Türlü Telaffuz Edemeyen Teyze Gülümsetti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
24.08.2024 - 10:47

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@zeynepgumuskanatt adlı TikTok hesabından paylaşımlar yapan içerik üreticisi anneannesiyle çektiği video ile hepimizin içini ısıttı. Dünyalar tatlısı teyzemiz Begonvil çiçeğini telaffuz etmeye çalışıyordu. Gelin yaşananlara birlikte bakalım.

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Torunu doğrusunu söylüyor, tatlı teyzemiz de onu tekrar ederek ‘Begonvil’ demeye çalışıyordu.

Torunu doğrusunu söylüyor, tatlı teyzemiz de onu tekrar ederek ‘Begonvil’ demeye çalışıyordu.

Bir türlü ‘Begonvil’e dili dönmeyen teyzemiz torununu kahkahalara boğarken bizleri de ekran başından güldürmeyi başardı.

Bir türlü ‘Begonvil’e dili dönmeyen teyzemiz torununu kahkahalara boğarken bizleri de ekran başından güldürmeyi başardı.

İşte o anlar 👇

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