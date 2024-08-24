Günün Pozitif Videosu Geldi! Begonvil Çiçeğini Bir Türlü Telaffuz Edemeyen Teyze Gülümsetti

@zeynepgumuskanatt adlı TikTok hesabından paylaşımlar yapan içerik üreticisi anneannesiyle çektiği video ile hepimizin içini ısıttı. Dünyalar tatlısı teyzemiz Begonvil çiçeğini telaffuz etmeye çalışıyordu. Gelin yaşananlara birlikte bakalım.
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Torunu doğrusunu söylüyor, tatlı teyzemiz de onu tekrar ederek ‘Begonvil’ demeye çalışıyordu.
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Bir türlü ‘Begonvil’e dili dönmeyen teyzemiz torununu kahkahalara boğarken bizleri de ekran başından güldürmeyi başardı.
İşte o anlar 👇
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