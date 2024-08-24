Aşiret Düğününde Gelin ile Damadı Adeta Dolara Bürüdüler: “Para Çelengi Görmemiştim”

Aşiret düğünlerinden görüntüler bazen akıllara durgunluk verebiliyor. Gelin ile damada takılan altınlar, paralar derken insanın ağzı açık kalıyor. Yine bir aşiret düğününden görüntülerle karşınızdayız. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Gelin ile damadın yakınları destelerce doları Dilan Polat usulü ikiliye taktı.
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Bitmek bilmeyen dolarları takmak dakikalar sürdü. Sonunda ise bu anlar fotoğraf ile ölümsüzleştirildi.
İşte o anlar 👇
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