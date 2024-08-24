Görüş Bildir
Haberler
Video
Aşiret Düğününde Gelin ile Damadı Adeta Dolara Bürüdüler: “Para Çelengi Görmemiştim”

Aşiret Düğününde Gelin ile Damadı Adeta Dolara Bürüdüler: “Para Çelengi Görmemiştim”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
24.08.2024 - 14:31

İçerik Devam Ediyor

Aşiret düğünlerinden görüntüler bazen akıllara durgunluk verebiliyor. Gelin ile damada takılan altınlar, paralar derken insanın ağzı açık kalıyor. Yine bir aşiret düğününden görüntülerle karşınızdayız. Gelin detaylara birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Gelin ile damadın yakınları destelerce doları Dilan Polat usulü ikiliye taktı.

Gelin ile damadın yakınları destelerce doları Dilan Polat usulü ikiliye taktı.

Bitmek bilmeyen dolarları takmak dakikalar sürdü. Sonunda ise bu anlar fotoğraf ile ölümsüzleştirildi.

Bitmek bilmeyen dolarları takmak dakikalar sürdü. Sonunda ise bu anlar fotoğraf ile ölümsüzleştirildi.

İşte o anlar 👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın