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Erkeklerden Memnun Olmadığını Söyleyen Kadın Sosyal Medyada Viral Oldu

Erkeklerden Memnun Olmadığını Söyleyen Kadın Sosyal Medyada Viral Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
24.08.2024 - 17:14

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Sokak röportajında konuşan bir kadın, erkeklerle ilgili sitemini dile getirmesiyle kısa sürede etkileşim aldı. İzleyicileri de güldürmeyi başaran kadına “Benim mental sağlık burada” yorumları geldi.

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Kadın sözlerine ilk olarak “Ben erkeklerden memnun değilim.” diyerek başladı ve “Erkeklerin kadına bakış açısından memnun değilim. O yüzden erkekleri dünyamdan çoktan çıkarttım.” dedi.

Kadın sözlerine ilk olarak “Ben erkeklerden memnun değilim.” diyerek başladı ve “Erkeklerin kadına bakış açısından memnun değilim. O yüzden erkekleri dünyamdan çoktan çıkarttım.” dedi.

Ardından ise “Kendi başıma çok mutluyum” sözlerini ekleyerek tesettüründen bahsetti ve “Şunu da başıma kapattım ki aman kimse bana bulaşmasın, uğraşamıyorum.” dedi.

Ardından ise “Kendi başıma çok mutluyum” sözlerini ekleyerek tesettüründen bahsetti ve “Şunu da başıma kapattım ki aman kimse bana bulaşmasın, uğraşamıyorum.” dedi.

İşte detaylar 👇

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