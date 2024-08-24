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Yabancı Uyruklu Bir Şahsın İstanbul’da Sokak Ortasında Tuvaletini Yaptığı Anlara Tepki Yağıyor

Yabancı Uyruklu Bir Şahsın İstanbul’da Sokak Ortasında Tuvaletini Yaptığı Anlara Tepki Yağıyor

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
24.08.2024 - 14:59

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@asayisberkemal34_ sayfasının haberine göre yabancı uyruklu bir şahıs İstanbul Florya’da kimseye aldırış etmeden yolun ortasında tuvaletini yaparken bir vatandaş tarafından kayda alındı. O anlar karşısında şoke olan vatandaş E5’in kenarında olduklarını dile getirdi.

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“Durdurmuş arabayı hiç umrunda değil. Maalesef ülkemiz bu hale geldi.” sözlerini söyledi.

“Durdurmuş arabayı hiç umrunda değil. Maalesef ülkemiz bu hale geldi.” sözlerini söyledi.

Ardından ise “İnsanlar, kadınlar, arabalar geçiyor adamın umrunda değil. Kadın geliyor karşısından hiç umursamıyor.” sözlerini de ekledi.

Ardından ise “İnsanlar, kadınlar, arabalar geçiyor adamın umrunda değil. Kadın geliyor karşısından hiç umursamıyor.” sözlerini de ekledi.

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