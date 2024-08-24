Yabancı Uyruklu Bir Şahsın İstanbul’da Sokak Ortasında Tuvaletini Yaptığı Anlara Tepki Yağıyor

@asayisberkemal34_ sayfasının haberine göre yabancı uyruklu bir şahıs İstanbul Florya’da kimseye aldırış etmeden yolun ortasında tuvaletini yaparken bir vatandaş tarafından kayda alındı. O anlar karşısında şoke olan vatandaş E5’in kenarında olduklarını dile getirdi.