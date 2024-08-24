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Depremzede Vatandaş Ekonomiye Sitem Etti: “Emekli Maaşımla Ne Yaşayabilirim?”

Depremzede Vatandaş Ekonomiye Sitem Etti: “Emekli Maaşımla Ne Yaşayabilirim?”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
24.08.2024 - 15:41

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Öteki Görüş kanalının mikrofonlarına konuşan depremzede bir vatandaş, yaşadığı zorluklar sebebiyle ekonominin durumuna sitem etti. Hatay Antakyalı olduğunu söyleyen vatandaş Mehmet Şimşek hakkında da konuştu.

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Üstündeki kıyafetlerin hediye olduğunu söyleyen vatandaş “Eğer maaşım güzel olsaydı, bunları hediye almaya gerek kalır mıydı?” dedi.

Üstündeki kıyafetlerin hediye olduğunu söyleyen vatandaş “Eğer maaşım güzel olsaydı, bunları hediye almaya gerek kalır mıydı?” dedi.

Depremden sonra Hatay’da barınma problemi olduğunu da ekleyen vatandaş “200 lirayla 4 kilo et alırdık, şimdi neden yarım kilo alamıyorum. Mehmet Şimşek bunları bilmiyor mu?” şeklinde konuştu.

Depremden sonra Hatay’da barınma problemi olduğunu da ekleyen vatandaş “200 lirayla 4 kilo et alırdık, şimdi neden yarım kilo alamıyorum. Mehmet Şimşek bunları bilmiyor mu?” şeklinde konuştu.

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