Depremzede Vatandaş Ekonomiye Sitem Etti: “Emekli Maaşımla Ne Yaşayabilirim?”

Öteki Görüş kanalının mikrofonlarına konuşan depremzede bir vatandaş, yaşadığı zorluklar sebebiyle ekonominin durumuna sitem etti. Hatay Antakyalı olduğunu söyleyen vatandaş Mehmet Şimşek hakkında da konuştu.
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Üstündeki kıyafetlerin hediye olduğunu söyleyen vatandaş “Eğer maaşım güzel olsaydı, bunları hediye almaya gerek kalır mıydı?” dedi.
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Depremden sonra Hatay’da barınma problemi olduğunu da ekleyen vatandaş “200 lirayla 4 kilo et alırdık, şimdi neden yarım kilo alamıyorum. Mehmet Şimşek bunları bilmiyor mu?” şeklinde konuştu.
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