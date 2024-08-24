Mekana Alınmayınca Sinirlenen Şahıslar Çalışana Araçla Çarptı: Hastaneye Kaldırılan Çalışan Hayatını Kaybetti

Denizli’nin Pamukkale ilçesinin Akköy Mahallesi’nde yaşanan olayda 4’ü erkek 2’si kadın 6 kişilik arkadaş grubu 03.40 sularında bir eğlence mekanına giriş yapmak istedi. Ancak çalışanlar mekanın kapanış saatinin yaklaştığını belirterek gruba servis yapamayacaklarını belirtince olanlar oldu.