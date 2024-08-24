Mekana Alınmayınca Sinirlenen Şahıslar Çalışana Araçla Çarptı: Hastaneye Kaldırılan Çalışan Hayatını Kaybetti

Denizli’nin Pamukkale ilçesinin Akköy Mahallesi’nde yaşanan olayda 4’ü erkek 2’si kadın 6 kişilik arkadaş grubu 03.40 sularında bir eğlence mekanına giriş yapmak istedi. Ancak çalışanlar mekanın kapanış saatinin yaklaştığını belirterek gruba servis yapamayacaklarını belirtince olanlar oldu.
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Grup ile mekan çalışanları arasında tartışma yaşandı ve işletmeden dışarıya çıkarıldılar.
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Mekana alınmadıkları için öfkesi dinmeyen şahıslar işletmenin önünden birkaç kez geçti. Son geçişlerinde ise çalışanların üzerine süratle sürdü.
Kapıda görevli olarak duran 26 yaşındaki Ferhat Denktaş olay yerinde ağır yaralandı ve hastaneye sevk edildi. Denktaş hastanede hayatını kaybederken şahıslar ise gözaltına alındı.
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