Görüş Bildir
Haberler
Video
Mekana Alınmayınca Sinirlenen Şahıslar Çalışana Araçla Çarptı: Hastaneye Kaldırılan Çalışan Hayatını Kaybetti

Mekana Alınmayınca Sinirlenen Şahıslar Çalışana Araçla Çarptı: Hastaneye Kaldırılan Çalışan Hayatını Kaybetti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
24.08.2024 - 16:27

İçerik Devam Ediyor

Denizli’nin Pamukkale ilçesinin Akköy Mahallesi’nde yaşanan olayda 4’ü erkek 2’si kadın 6 kişilik arkadaş grubu 03.40 sularında bir eğlence mekanına giriş yapmak istedi. Ancak çalışanlar mekanın kapanış saatinin yaklaştığını belirterek gruba servis yapamayacaklarını belirtince olanlar oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Grup ile mekan çalışanları arasında tartışma yaşandı ve işletmeden dışarıya çıkarıldılar.

Grup ile mekan çalışanları arasında tartışma yaşandı ve işletmeden dışarıya çıkarıldılar.

Mekana alınmadıkları için öfkesi dinmeyen şahıslar işletmenin önünden birkaç kez geçti. Son geçişlerinde ise çalışanların üzerine süratle sürdü.

Mekana alınmadıkları için öfkesi dinmeyen şahıslar işletmenin önünden birkaç kez geçti. Son geçişlerinde ise çalışanların üzerine süratle sürdü.

Kapıda görevli olarak duran 26 yaşındaki Ferhat Denktaş olay yerinde ağır yaralandı ve hastaneye sevk edildi. Denktaş hastanede hayatını kaybederken şahıslar ise gözaltına alındı.

Kapıda görevli olarak duran 26 yaşındaki Ferhat Denktaş olay yerinde ağır yaralandı ve hastaneye sevk edildi. Denktaş hastanede hayatını kaybederken şahıslar ise gözaltına alındı.

İşte detaylar 👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın