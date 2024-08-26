Çocuğunu Son Anda Kurtardı: Eşine Moto Kurye Çarpan Adam Sinirden Deliye Döndü

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O anlarda yaşanabileceklerin ihtimaliyle sinir küpüne dönen baba, kuryeye saldırdı.
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Kuryenin de karşılık vermesiyle ikili arasında gergin anlar yaşandı. Vatandaşlar babayı zar zor ayırırken anne ile çocuk ise sakinleşmeye çalışıyordu.
Yaşananlar bir başka motorcunun kask kamerasına yansıdı. İzleyiciler ise yorumlarda ikiye bölündü.
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