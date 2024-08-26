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Çocuğunu Son Anda Kurtardı: Eşine Moto Kurye Çarpan Adam Sinirden Deliye Döndü

Çocuğunu Son Anda Kurtardı: Eşine Moto Kurye Çarpan Adam Sinirden Deliye Döndü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
26.08.2024 - 12:49

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İzmir Buca’nın Menderes Caddesi’nde yaşanan olayda araçların arasından karşıdan karşıya geçen aileye, hızla gelen moto kurye çarptı. Eşi ve çocuğuyla korku dolu anlar yaşayan baba, çocuğunu son anda çekerek kurtardı ancak çarpma sonucu eşi yere düştü.

Kaynak: İHA

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O anlarda yaşanabileceklerin ihtimaliyle sinir küpüne dönen baba, kuryeye saldırdı.

O anlarda yaşanabileceklerin ihtimaliyle sinir küpüne dönen baba, kuryeye saldırdı.

Kuryenin de karşılık vermesiyle ikili arasında gergin anlar yaşandı. Vatandaşlar babayı zar zor ayırırken anne ile çocuk ise sakinleşmeye çalışıyordu.

Kuryenin de karşılık vermesiyle ikili arasında gergin anlar yaşandı. Vatandaşlar babayı zar zor ayırırken anne ile çocuk ise sakinleşmeye çalışıyordu.

Yaşananlar bir başka motorcunun kask kamerasına yansıdı. İzleyiciler ise yorumlarda ikiye bölündü.

Yaşananlar bir başka motorcunun kask kamerasına yansıdı. İzleyiciler ise yorumlarda ikiye bölündü.

İşte detaylar 👇

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