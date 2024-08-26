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Finlandiya’da Yaşayan Gurbetçi Verdiği Röportajla Tepki Topladı: “Dalga Geçiyor Bizimle”

Finlandiya’da Yaşayan Gurbetçi Verdiği Röportajla Tepki Topladı: “Dalga Geçiyor Bizimle”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
26.08.2024 - 11:22

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28 yıldır Finlandiya’da yaşayan bir gurbetçi TR Haber mikrofonlarına konuştu. Muhabirin soruları eşliğinde yapılan röportaj sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. İzleyiciler gurbetçinin yanıtları karşısında yorumlarda buluşarak tepki gösterdi.

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Finlandiya’nın dünyanın en mutlu ülkesi olmadığını anlatan adam “O araştırmayı yapanın a*** k****.” diyerek güldü.

Finlandiya’nın dünyanın en mutlu ülkesi olmadığını anlatan adam “O araştırmayı yapanın a*** k****.” diyerek güldü.

“Dünyanın en mutlu ülkesi değil, biraz önce gelen adama 20 Euro borç verdim ki içki içsin, biraz sonra sigara istemeye gelenler de olur, dilenciler köşede zaten.” sözlerini de ekleyince izleyiciler “Tamam abi gelmiyoruz siz rahat rahat yaşayın” siteminde bulundu.

“Dünyanın en mutlu ülkesi değil, biraz önce gelen adama 20 Euro borç verdim ki içki içsin, biraz sonra sigara istemeye gelenler de olur, dilenciler köşede zaten.” sözlerini de ekleyince izleyiciler “Tamam abi gelmiyoruz siz rahat rahat yaşayın” siteminde bulundu.

Muhabir taşınma ihtimalinde ailelerin geçinip geçinemeyeceğini sorunca ise “Geçinmek mümkün değil. 1600 Euro maaş alacaksın 1200’ü kira. Aileni neyle doyuracaksın. Oturun oturduğunuz yerde, memleketin kıymetini bilin.” dedi.

Muhabir taşınma ihtimalinde ailelerin geçinip geçinemeyeceğini sorunca ise “Geçinmek mümkün değil. 1600 Euro maaş alacaksın 1200’ü kira. Aileni neyle doyuracaksın. Oturun oturduğunuz yerde, memleketin kıymetini bilin.” dedi.

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