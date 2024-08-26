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“Ne Ağlayacağım Ya” Diyen Gelinin Duygulandığı Anlar İzleyicileri Güldürdü

“Ne Ağlayacağım Ya” Diyen Gelinin Duygulandığı Anlar İzleyicileri Güldürdü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
26.08.2024 - 14:27

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Kınalar ve düğünlerde gelinler ne kadar “ağlamam” deseler de o anki duygu yoğunluğu bir başka oluyor. Kimileri ağlamamayı başarsa da çoğu gelin gözyaşlarına hakim olamıyor. Onlardan biri de @misragundem_ adlı TikTok kullanıcısının arkadaşı Merve.

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Merve adlı gelinin ağlamam deyip de ağladığı anları “Arkadaşlık görevi” notuyla paylaşan @misragundem_ kahkahaları topladı.

Merve adlı gelinin ağlamam deyip de ağladığı anları “Arkadaşlık görevi” notuyla paylaşan @misragundem_ kahkahaları topladı.

4 milyona yakın izlenen videoda buluşan gelinler de aynı anları yaşadıklarını dile getirdi.

4 milyona yakın izlenen videoda buluşan gelinler de aynı anları yaşadıklarını dile getirdi.

İşte o anlar 👇

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