“Ne Ağlayacağım Ya” Diyen Gelinin Duygulandığı Anlar İzleyicileri Güldürdü

Kınalar ve düğünlerde gelinler ne kadar “ağlamam” deseler de o anki duygu yoğunluğu bir başka oluyor. Kimileri ağlamamayı başarsa da çoğu gelin gözyaşlarına hakim olamıyor. Onlardan biri de @misragundem_ adlı TikTok kullanıcısının arkadaşı Merve.