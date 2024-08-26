“Ne Ağlayacağım Ya” Diyen Gelinin Duygulandığı Anlar İzleyicileri Güldürdü

Kınalar ve düğünlerde gelinler ne kadar “ağlamam” deseler de o anki duygu yoğunluğu bir başka oluyor. Kimileri ağlamamayı başarsa da çoğu gelin gözyaşlarına hakim olamıyor. Onlardan biri de @misragundem_ adlı TikTok kullanıcısının arkadaşı Merve.
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Merve adlı gelinin ağlamam deyip de ağladığı anları “Arkadaşlık görevi” notuyla paylaşan @misragundem_ kahkahaları topladı.
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4 milyona yakın izlenen videoda buluşan gelinler de aynı anları yaşadıklarını dile getirdi.
İşte o anlar 👇
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