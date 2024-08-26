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5 Bin TL ile 2010’da Kaç Gr Altın Alınıyordu, Şimdi Kaç Gr Alınabiliyor?: “Yakında Koklatırlar”

5 Bin TL ile 2010’da Kaç Gr Altın Alınıyordu, Şimdi Kaç Gr Alınabiliyor?: “Yakında Koklatırlar”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
26.08.2024 - 15:08

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@erkankusmanonline adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan bir içerik üreticisi “5 bin TL ile altın almak” başlıklı bir video yayınladı. Videoda 2010’dan bu yana yıl yıl kıyaslar yer alıyordu. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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2010’da 5 bin TL ile 71 gr, 2014’te 55 gr, 2018’de de 23 gr altın alınabiliyordu.

2010’da 5 bin TL ile 71 gr, 2014’te 55 gr, 2018’de de 23 gr altın alınabiliyordu.

2021’de 6 gr alınabilirken günümüzde ise 5 bin TL ile yalnzıca 2 gr alınabiliyordu.

2021’de 6 gr alınabilirken günümüzde ise 5 bin TL ile yalnzıca 2 gr alınabiliyordu.

İşte detaylar 👇

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