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Tatlı Bebeğin Köpek Dostuyla Arasındaki Bağ Kalplerimizi Isıttı

Tatlı Bebeğin Köpek Dostuyla Arasındaki Bağ Kalplerimizi Isıttı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
27.08.2024 - 20:38

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Çocukların hayvan dostlarıyla geçirdiği vakitleri paylaşan ebeveynler içimizi ısıtacak anlara vesile oluyor. Hayvan sevgisiyle büyüyen çocukların, patili dostlarına gösterdikleri ilgi, kurdukları duygusal bağ merhametlerini gözler önüne seriyor.

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Alman kurdu köpekleriyle tatlı mı tatlı bebeklerinin videolarını paylaşan anne babaya beğeniler yağdı.

Alman kurdu köpekleriyle tatlı mı tatlı bebeklerinin videolarını paylaşan anne babaya beğeniler yağdı.

Bebişin köpekleri sevdiği, onlarla oyun oynadığı anları tebessüm etmeden izlemek imkansızdı.

Bebişin köpekleri sevdiği, onlarla oyun oynadığı anları tebessüm etmeden izlemek imkansızdı.

İşte o anlar 👇

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