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Oğuzhan Alpdoğan Yine Yaptı Yapacağını! Kredi Kartına İkna Etmeye Çalışan Bankacılar

Oğuzhan Alpdoğan Yine Yaptı Yapacağını! Kredi Kartına İkna Etmeye Çalışan Bankacılar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
27.08.2024 - 22:04

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Oğuzhan Alpdoğan sosyal medyaya başladığından beri ürettiği her içerik epey etkileşim alıyor. Kendisi öylesine bir gözlem gücü ve oyunculuk yeteneğine sahip ki, her videosu 10/10. Bu seferki konusu ise ‘günlük kota doldurmaya çalışan bankacılar’.

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Hemen hemen hepimiz kredi kartına ikna etmeye çalışan bankacılarla denk düşmüşüzdür.

Hemen hemen hepimiz kredi kartına ikna etmeye çalışan bankacılarla denk düşmüşüzdür.

Özellikle üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin mutlaka yaşadığı diyaloglar videoda yer alıyor.

Özellikle üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin mutlaka yaşadığı diyaloglar videoda yer alıyor.

İşte o anlar 👇

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Turgut Güler

Aslında burdaki arkadaşlar pinpon geçiyorlar ama gerçekte aynen böyle, bu bankacılar var ya, Eskimo'ya kar satarlar