Oğuzhan Alpdoğan Yine Yaptı Yapacağını! Kredi Kartına İkna Etmeye Çalışan Bankacılar

Oğuzhan Alpdoğan sosyal medyaya başladığından beri ürettiği her içerik epey etkileşim alıyor. Kendisi öylesine bir gözlem gücü ve oyunculuk yeteneğine sahip ki, her videosu 10/10. Bu seferki konusu ise ‘günlük kota doldurmaya çalışan bankacılar’.