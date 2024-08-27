Daha Ne Kadar Bu Sahneleri İzleyeceğiz? Her Filmin Olmazsa Olmazı O Klişeler

Ülke fark etmeksizin değişmeyen bazı sahneler var ki, sahnenin başlangıcında dahi devamının nasıl olduğunu anlar olduk. Bir araya gelen bir arkadaş grubu da bu sahneleri tiye aldıkları bir parodi videosu çekti.
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İlk olarak filmlerin olmazsa olmazı olan bilgisayarları saniyeler içinde hacklemek yer alıyordu. Bu sahne klişeler listesinin belki de başını çekebilecek düzeyde.
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Videoyu izledikten sonra eklemek istedikleriniz için yorumlarda buluşalım! Bakalım sizlerin aklına gelen ilk klişe ne olacak?
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