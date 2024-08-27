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O Bir Disney Prensesi! Yanındaki Bütün Hayvanları Hipnoz Ederek Uyutan Tatlı Kız

O Bir Disney Prensesi! Yanındaki Bütün Hayvanları Hipnoz Ederek Uyutan Tatlı Kız

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
27.08.2024 - 22:51

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Disney filmlerinin neredeyse hepsinde prenseslerin hayvanlarla olan güçlü iletişimini hayranlıkla izledik. Hatta çocukken kimilerimizin hayali hayvanlarla böyle güçlü bir iletişimdi. İşte şimdi tam da böyle bir kız çocuğuyla karşınızdayız.

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Bir elinde civciv diğer elinde köpekle duran tatlı kızın yanında da birkaç köpek vardı.

Bir elinde civciv diğer elinde köpekle duran tatlı kızın yanında da birkaç köpek vardı.

Ve hepsini tatlı tatlı şarkı söyleyerek uyutmuştu. Bu huzur dolu anlar hepimizi derinden etkiledi.

Ve hepsini tatlı tatlı şarkı söyleyerek uyutmuştu. Bu huzur dolu anlar hepimizi derinden etkiledi.

İşte o anlar 👇

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