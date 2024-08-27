Trafikte Daha Önce Denk Gelinmeyen Anlar: Pandomim Sanatçısı Işıkta Bekleyenleri Gülümsetti

Daha önce aracınızla trafikte beklerken pandomim sanatçısıyla denk gelmiş miydiniz? Aslında pek de denk gelinecek kadar yaygın bir uygulama değil. @aleladebiseyler adlı Instagram kullanıcısı olan pandomim sanatçısı Antalya’da renkli anlara vesile oldu.
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Işıkta bekleyen araçlar için minik bir gösterisi vardı.
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Bir vatandaş o anları hemen kayda aldı ve sosyal medyada paylaştı.
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