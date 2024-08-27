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Trafikte Daha Önce Denk Gelinmeyen Anlar: Pandomim Sanatçısı Işıkta Bekleyenleri Gülümsetti

Trafikte Daha Önce Denk Gelinmeyen Anlar: Pandomim Sanatçısı Işıkta Bekleyenleri Gülümsetti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
28.08.2024 - 00:32

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Daha önce aracınızla trafikte beklerken pandomim sanatçısıyla denk gelmiş miydiniz? Aslında pek de denk gelinecek kadar yaygın bir uygulama değil. @aleladebiseyler adlı Instagram kullanıcısı olan pandomim sanatçısı Antalya’da renkli anlara vesile oldu.

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Işıkta bekleyen araçlar için minik bir gösterisi vardı.

Işıkta bekleyen araçlar için minik bir gösterisi vardı.

Bir vatandaş o anları hemen kayda aldı ve sosyal medyada paylaştı.

Bir vatandaş o anları hemen kayda aldı ve sosyal medyada paylaştı.

İşte detaylar 👇

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