Hollanda ve Belçika Sınırının Ortasında Yer Alan Evler Şaşırttı: “Mutfağa Giderken Ülke Değiştirmek”

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Hollanda’nın Baarle-Nassau ve Belçika’nın Baarle-Hertog isimli köylerinde yer alan evlerin bazıları tam olarak iki ülkenin sınırlarının ortasındaydı.
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Hal böyle olunca ev sahiplerinin hangi ülkeyi isterlerse ona vergi ödediklerini belirten içerik üreticisi kimi ev sahiplerinin de kapılarını istedikleri ülkenin sınırının içine taşıdıklarını ekledi.
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