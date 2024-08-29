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Hollanda ve Belçika Sınırının Ortasında Yer Alan Evler Şaşırttı: “Mutfağa Giderken Ülke Değiştirmek”

Hollanda ve Belçika Sınırının Ortasında Yer Alan Evler Şaşırttı: “Mutfağa Giderken Ülke Değiştirmek”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
29.08.2024 - 16:45

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@mustafa_karaaslan adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan içerik üreticisi bir seyahatinde denk geldiği ilginç durumu takipçilerine anlattı. Belçika ve Hollanda sınırında yer alan evlerle ilgili bilgi veren içerik üreticisi neler anlatmış gelin birlikte bakalım.

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Hollanda’nın Baarle-Nassau ve Belçika’nın Baarle-Hertog isimli köylerinde yer alan evlerin bazıları tam olarak iki ülkenin sınırlarının ortasındaydı.

Hollanda’nın Baarle-Nassau ve Belçika’nın Baarle-Hertog isimli köylerinde yer alan evlerin bazıları tam olarak iki ülkenin sınırlarının ortasındaydı.

Hal böyle olunca ev sahiplerinin hangi ülkeyi isterlerse ona vergi ödediklerini belirten içerik üreticisi kimi ev sahiplerinin de kapılarını istedikleri ülkenin sınırının içine taşıdıklarını ekledi.

Hal böyle olunca ev sahiplerinin hangi ülkeyi isterlerse ona vergi ödediklerini belirten içerik üreticisi kimi ev sahiplerinin de kapılarını istedikleri ülkenin sınırının içine taşıdıklarını ekledi.

İşte detaylar 👇

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