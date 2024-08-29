Hollanda ve Belçika Sınırının Ortasında Yer Alan Evler Şaşırttı: “Mutfağa Giderken Ülke Değiştirmek”

@mustafa_karaaslan adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan içerik üreticisi bir seyahatinde denk geldiği ilginç durumu takipçilerine anlattı. Belçika ve Hollanda sınırında yer alan evlerle ilgili bilgi veren içerik üreticisi neler anlatmış gelin birlikte bakalım.