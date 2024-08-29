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Eski Sevgilisinin Aracına Çarptı, Kadını Darbetti: Kadının Yardım Çığlıklarına Vatandaşlar Yetişti

Eski Sevgilisinin Aracına Çarptı, Kadını Darbetti: Kadının Yardım Çığlıklarına Vatandaşlar Yetişti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
29.08.2024 - 18:31

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İstanbul Sultangazi’de geçtiğimiz akşam 23.30 sularında yaşanan olayda bir adam eski sevgilisini takip ettikten sonra bir sokakta sıkıştırarak kasıtlı olarak aracına çarptı. Eski sevgilisinin kapısını açan adam kapıyı kırmaya çalıştı ve kadını darbetmeye başladı.

Kaynak: DHA

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“Yardım edin” diyerek çığlık çığlığa mahalleliye sesini duyurmaya çalışan kadına vatandaşlar yetişti.

“Yardım edin” diyerek çığlık çığlığa mahalleliye sesini duyurmaya çalışan kadına vatandaşlar yetişti.

O anlar komşular tarafından anbean kaydedilirken adam tepkiler üzerine olay yerinden uzaklaştı, kadın ise ambulans ile hastaneye sevk edildi.

O anlar komşular tarafından anbean kaydedilirken adam tepkiler üzerine olay yerinden uzaklaştı, kadın ise ambulans ile hastaneye sevk edildi.

İşte o anlar 👇

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Sera ZhuZhu

Her yer seytan kayniyor. ulkede ciddi insan sorunu var. ve bunun icin hic bir caba sarf edilmiyor. her an basimiza bir sey gelebilir. evden cikarken cok di... Devamını Gör

nevertheless

guzel yorum cok haklısın amin🤲🤲

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