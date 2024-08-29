Eski Sevgilisinin Aracına Çarptı, Kadını Darbetti: Kadının Yardım Çığlıklarına Vatandaşlar Yetişti

İstanbul Sultangazi’de geçtiğimiz akşam 23.30 sularında yaşanan olayda bir adam eski sevgilisini takip ettikten sonra bir sokakta sıkıştırarak kasıtlı olarak aracına çarptı. Eski sevgilisinin kapısını açan adam kapıyı kırmaya çalıştı ve kadını darbetmeye başladı.

Kaynak: DHA