Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Meteoroloji’den İstanbul İçin Bir Uyarı Daha: Su Baskını, Yıldırım Dolu!

Meteoroloji’den İstanbul İçin Bir Uyarı Daha: Su Baskını, Yıldırım Dolu!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
29.08.2024 - 17:54

İstanbul’da son günlerdeki yağışlı hava Cuma günü de devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 30 Ağustos Cuma günü için İstanbul’a ciddi uyarılarda bulundu. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için bir kez daha uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için bir kez daha uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamada 30 Ağustos Cuma günü için ‘Sarı’ kodlu uyarı geldi.

Yapılan açıklamada 30 Ağustos Cuma günü için ‘Sarı’ kodlu uyarı geldi.

Meteoroloji’nin açıklaması şu şekilde:

Meteoroloji’nin açıklaması şu şekilde:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın