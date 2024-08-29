Meteoroloji’den İstanbul İçin Bir Uyarı Daha: Su Baskını, Yıldırım Dolu!
Meteoroloji’den İstanbul İçin Bir Uyarı Daha: Su Baskını, Yıldırım Dolu!
İstanbul’da son günlerdeki yağışlı hava Cuma günü de devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 30 Ağustos Cuma günü için İstanbul’a ciddi uyarılarda bulundu.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için bir kez daha uyarıda bulundu.
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Yapılan açıklamada 30 Ağustos Cuma günü için ‘Sarı’ kodlu uyarı geldi.
Meteoroloji’nin açıklaması şu şekilde:
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