Bakan Hakan Fidan’dan Vize Serbestisi Açıklaması: “Sadece 6 Kriter Kaldı”
Bakan Hakan Fidan’dan Vize Serbestisi Açıklaması: “Sadece 6 Kriter Kaldı”
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Vize serbestisiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. 66 kriteri tamamladık, geriye sadece 6 kriter kaldı. Bunların da tamamlanması için, ilgili kurumlarımızla hep birlikte çalışıyoruz' dedi.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika’nın başkenti Brüksel’de Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katıldı ve mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulundu.
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Toplantıların ardından konuşan Fidan, Brüksel’deki toplantının Avrupa Birliği’yle ilişkilerin canlanması açısından önemli olduğunu belirterek şunları söyledi:
Gelecek dönemde ilişkilerin ivme kazanması için teknik konularda somut adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Fidan şu ifadeleri kullandı:
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