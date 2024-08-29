Görüş Bildir
Haberler
Gündem
RTÜK Başkanı Açıkladı: Narin Güran Haberlerine Yayın Yasağı Getirildi!

RTÜK Başkanı Açıkladı: Narin Güran Haberlerine Yayın Yasağı Getirildi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
29.08.2024 - 20:03

9 gün önce Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan Narin Güran'ın arama çalışmaları sürerken, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den açıklama geldi. Narin ile ilgili haberlere yayın yasağı getirildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

9 gün önce Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Kuran kursuna gitmek üzere evden ayrılan Narin'den bir daha haber alınamamıştı.

9 gün önce Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Kuran kursuna gitmek üzere evden ayrılan Narin'den bir daha haber alınamamıştı.

Arama çalışmaları süren Narin'le ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Arama çalışmaları süren Narin'le ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Medyanın teyit edilmemiş bilgileri paylaşması, çeşitli her iddiayı haberleştirmesi konusu çocuk olan bir olayın hassasiyetini zedelediği" gerekçesiyle Narin Güran ile ilgili haberlere yayın yasağı getirildiğini açıkladı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Medyanın teyit edilmemiş bilgileri paylaşması, çeşitli her iddiayı haberleştirmesi konusu çocuk olan bir olayın hassasiyetini zedelediği" gerekçesiyle Narin Güran ile ilgili haberlere yayın yasağı getirildiğini açıkladı.
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
44
20
6
4
2
2
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın