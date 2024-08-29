RTÜK Başkanı Açıkladı: Narin Güran Haberlerine Yayın Yasağı Getirildi!
RTÜK Başkanı Açıkladı: Narin Güran Haberlerine Yayın Yasağı Getirildi!
9 gün önce Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan Narin Güran'ın arama çalışmaları sürerken, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den açıklama geldi. Narin ile ilgili haberlere yayın yasağı getirildi.
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9 gün önce Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Kuran kursuna gitmek üzere evden ayrılan Narin'den bir daha haber alınamamıştı.
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Arama çalışmaları süren Narin'le ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Medyanın teyit edilmemiş bilgileri paylaşması, çeşitli her iddiayı haberleştirmesi konusu çocuk olan bir olayın hassasiyetini zedelediği" gerekçesiyle Narin Güran ile ilgili haberlere yayın yasağı getirildiğini açıkladı.
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