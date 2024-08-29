Bir Şey mi Biliyor? Narin'in Annesinin İma Dolu Sözleri Kafaları Karıştırdı!

'Anne henüz karakola gitmemişken çevrede ona destek vermeye gelen kadın aktivistlere 'Herkese bir umut gelmiş. Herkes kızımın canlı olarak bulunacağını söylüyor. Ama benim içime öyle doğmuyor. Neden öyle acaba?' demiş. Annenin umudu kalmamış. Bu sözler çok önemli''