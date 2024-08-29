Bir Şey mi Biliyor? Narin'in Annesinin İma Dolu Sözleri Kafaları Karıştırdı!
Bir Şey mi Biliyor? Narin'in Annesinin İma Dolu Sözleri Kafaları Karıştırdı!
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinden kaybolan ve 9 gündür kendisinden haber alınamayan Narin Güran'ın aramaları sürüyor. Didem Arslan'la Vazgeçme programında da destek verilen aramalar sırasında Narin'in annesinin sarf ettiği bazı sözlerden bahsedildi. Annenin sözleri kafaları karıştırdı.
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9 gün önce kaybolan ve kendisinden bir türlü haber alınamayan Narin Güran'ı arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
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Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda son olarak Narin'in abisi Enes Güran'ın kolundaki ısırık izinden DNA örneği alınmış, ancak ısırık izinin Narin'in ağız ve diş yapısıyla uyuşmadığına karar verilmişti.
Gelişmelerin sıkı bir şekilde takip edildiği Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında Narin'in annesinin kafa karıştıran sözlerine yer verildi.
Didem Arslan Yılmaz, annenin şu sözleri söylediğini dile getirdi:
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