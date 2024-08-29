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Yeni Sezon Sonunda Başlıyor! Diziler Ne Zaman Yayınlanmaya Başlayacak?

Yeni Sezon Sonunda Başlıyor! Diziler Ne Zaman Yayınlanmaya Başlayacak?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
29.08.2024 - 18:40

Sonunda eylül geldi, yeni sezon başlamak üzere! TV ekranlarında bir an önce yayınlanmasını beklediğimiz dizilerin yayın tarihleri de birer birer belli olmaya başladı. Bakalım hangi dizi, ne zaman yayınlanacakmış?

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Yeni sezonda birbirinden iddialı dizi izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Yeni sezonda birbirinden iddialı dizi izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Önceki sezondan varlığını koruyan dizilerin yanında yepyeni yapımların da ekranlardaki yerini alması, izleyici olarak bizleri biraz zorlayacak gibi.

Önceki sezondan varlığını koruyan dizilerin yanında yepyeni yapımların da ekranlardaki yerini alması, izleyici olarak bizleri biraz zorlayacak gibi.

Artık bir an önce başlaması için sabırsızlandığımız bu dizilerin ne zaman başlayacağı ise merak konusu... Ancak müjdemizi isteriz, artık yayın tarihleri belli olmaya başladı bile!

Artık bir an önce başlaması için sabırsızlandığımız bu dizilerin ne zaman başlayacağı ise merak konusu... Ancak müjdemizi isteriz, artık yayın tarihleri belli olmaya başladı bile!

Bakalım diziler ne zaman yayınlanmaya başlayacakmış?

Bir Gece Masalı - 3 Eylül Salı

Bir Gece Masalı - 3 Eylül Salı

Kötü Kan - 6 Eylül Cuma

Kötü Kan - 6 Eylül Cuma
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Gönül Dağı - 7 Eylül Cumartesi

Gönül Dağı - 7 Eylül Cumartesi

Yabani - 7 Eylül Cumartesi

Yabani - 7 Eylül Cumartesi

Kara Ağaç Destanı - 13 Eylül Cuma

Kara Ağaç Destanı - 13 Eylül Cuma

Kızılcık Şerbeti - 13 Eylül Cuma

Kızılcık Şerbeti - 13 Eylül Cuma

Yalı Çapkını - 13 Eylül Cuma

Yalı Çapkını - 13 Eylül Cuma

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