Yeni Sezon Sonunda Başlıyor! Diziler Ne Zaman Yayınlanmaya Başlayacak?
Yeni Sezon Sonunda Başlıyor! Diziler Ne Zaman Yayınlanmaya Başlayacak?
Sonunda eylül geldi, yeni sezon başlamak üzere! TV ekranlarında bir an önce yayınlanmasını beklediğimiz dizilerin yayın tarihleri de birer birer belli olmaya başladı. Bakalım hangi dizi, ne zaman yayınlanacakmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni sezonda birbirinden iddialı dizi izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Önceki sezondan varlığını koruyan dizilerin yanında yepyeni yapımların da ekranlardaki yerini alması, izleyici olarak bizleri biraz zorlayacak gibi.
Artık bir an önce başlaması için sabırsızlandığımız bu dizilerin ne zaman başlayacağı ise merak konusu... Ancak müjdemizi isteriz, artık yayın tarihleri belli olmaya başladı bile!
Bir Gece Masalı - 3 Eylül Salı
Kötü Kan - 6 Eylül Cuma
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gönül Dağı - 7 Eylül Cumartesi
Yabani - 7 Eylül Cumartesi
Kara Ağaç Destanı - 13 Eylül Cuma
Kızılcık Şerbeti - 13 Eylül Cuma
Yalı Çapkını - 13 Eylül Cuma
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın