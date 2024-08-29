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Hamdüsenalar Olsun: Kızılcık Şerbeti'nin Yayın Tarihi Belli Oldu!

Hamdüsenalar Olsun: Kızılcık Şerbeti'nin Yayın Tarihi Belli Oldu!

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
29.08.2024 - 15:22

Gözümüzün nuru dizimiz Kızılcık Şerbeti bizi koltuğa çivilendiğimiz sezon finaliyle yapayalnız bırakırken, Birsen Altuntaş sonunda Şerbo'nun yeni sezon yayın tarihini duyurdu. Hamdüsenalar olsun!

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
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Show TV'nin fenomen haline gelen dizisi Kızılcık Şerbeti enfes bir sezon finaliyle ekran molasına girmişti.

Show TV'nin fenomen haline gelen dizisi Kızılcık Şerbeti enfes bir sezon finaliyle ekran molasına girmişti.

Final tadında bir sezon finali bölümüyle hepimizi oturduğumuz yere zımbalayan diziden aylardır uzak kalırken, Şerbo'nun kaos dolu geri dönüşü için her geçen gün sabırsızlanıyoruz.

Final tadında bir sezon finali bölümüyle hepimizi oturduğumuz yere zımbalayan diziden aylardır uzak kalırken, Şerbo'nun kaos dolu geri dönüşü için her geçen gün sabırsızlanıyoruz.

Kardeşin kardeşe düşmanlığından tutun da Fatih'in katil olmasına kadar Şerbo'da cevaplanması gereken onlarca soru varken, Birsen Altuntaş sonunda beklenen haberi verdi.

Kardeşin kardeşe düşmanlığından tutun da Fatih'in katil olmasına kadar Şerbo'da cevaplanması gereken onlarca soru varken, Birsen Altuntaş sonunda beklenen haberi verdi.

Yayın tarihi netleşmeyen Kızılcık Şerbeti'nde Eylül'ün hangi haftası yeni sezon başlayacak merak konusu olurken, Altuntaş bu konudaki net bilgiyi yayınladı.

Yayın tarihi netleşmeyen Kızılcık Şerbeti'nde Eylül'ün hangi haftası yeni sezon başlayacak merak konusu olurken, Altuntaş bu konudaki net bilgiyi yayınladı.

Altuntaş'ın haberine göre Kızılcık Şerbeti, 13 Eylül Cuma günü yeni sezona başlayacak.

Altuntaş'ın haberine göre Kızılcık Şerbeti, 13 Eylül Cuma günü yeni sezona başlayacak.

Aynı gün Yalı Çapkını ve Kara Ağaç Destanı dizileri de yeni sezonlarıyla yayında olacaklar. Bakalım reyting mücadelesi nasıl geçecek?

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