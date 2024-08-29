MasterChef Onur Diskalifiye Olacak mı? Eski Tweetleri İfşa Oldu
MasterChef Onur Diskalifiye Olacak mı? Eski Tweetleri İfşa Oldu
MasterChef 2020 yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz, yıllar önce Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle yarışmadan diskalifiye edilmişti. Dikkatli izleyiciler, 2024 yarışmacısı Onur'un da benzer paylaşımlarda bulunduğunu tespit etti.
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MasterChef 2020'de son derece başarılı bir yol izlemesine rağmen yıllar önce yaptığı paylaşımlar nedeniyle diskalifiye olan Uğur'u muhakkak hatırlarsınız.
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Yıllar önce yaptığı paylaşımlar gündeme gelen Uğur, bu paylaşımları nedeniyle yarışmadan diskalifiye edilirken, ayrıca tüm izleyicilerden ve jüriden özür dilemişti.
Söz konusu olayın üzerinden 4 yıl geçerken, dikkatli MasterChef izleyicileri popüler yarışmacılardan Onur'un geçmiş yıllardaki sosyal medya paylaşımlarını ortaya çıkardı.
Onur'un 2011 yılında attığı tweetleri paylaşan izleyiciler bu konuda yoğun tepki gösterirken, akıllara Uğur'un diskalifiye olduğu dönem geldi.
Bakalım Onur'un kaderi Uğur'la aynı mı olacak?
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