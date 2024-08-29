MasterChef Onur Diskalifiye Olacak mı? Eski Tweetleri İfşa Oldu

MasterChef 2020 yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz, yıllar önce Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle yarışmadan diskalifiye edilmişti. Dikkatli izleyiciler, 2024 yarışmacısı Onur'un da benzer paylaşımlarda bulunduğunu tespit etti.