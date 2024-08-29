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MasterChef Onur Diskalifiye Olacak mı? Eski Tweetleri İfşa Oldu

MasterChef Onur Diskalifiye Olacak mı? Eski Tweetleri İfşa Oldu

MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
29.08.2024 - 12:12

MasterChef 2020 yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz, yıllar önce Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle yarışmadan diskalifiye edilmişti. Dikkatli izleyiciler, 2024 yarışmacısı Onur'un da benzer paylaşımlarda bulunduğunu tespit etti.

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MasterChef 2020'de son derece başarılı bir yol izlemesine rağmen yıllar önce yaptığı paylaşımlar nedeniyle diskalifiye olan Uğur'u muhakkak hatırlarsınız.

MasterChef 2020'de son derece başarılı bir yol izlemesine rağmen yıllar önce yaptığı paylaşımlar nedeniyle diskalifiye olan Uğur'u muhakkak hatırlarsınız.

Yıllar önce yaptığı paylaşımlar gündeme gelen Uğur, bu paylaşımları nedeniyle yarışmadan diskalifiye edilirken, ayrıca tüm izleyicilerden ve jüriden özür dilemişti.

Yıllar önce yaptığı paylaşımlar gündeme gelen Uğur, bu paylaşımları nedeniyle yarışmadan diskalifiye edilirken, ayrıca tüm izleyicilerden ve jüriden özür dilemişti.

Burada bahsetmiştik:

Söz konusu olayın üzerinden 4 yıl geçerken, dikkatli MasterChef izleyicileri popüler yarışmacılardan Onur'un geçmiş yıllardaki sosyal medya paylaşımlarını ortaya çıkardı.

Söz konusu olayın üzerinden 4 yıl geçerken, dikkatli MasterChef izleyicileri popüler yarışmacılardan Onur'un geçmiş yıllardaki sosyal medya paylaşımlarını ortaya çıkardı.

Onur'un 2011 yılında attığı tweetleri paylaşan izleyiciler bu konuda yoğun tepki gösterirken, akıllara Uğur'un diskalifiye olduğu dönem geldi.

Onur'un 2011 yılında attığı tweetleri paylaşan izleyiciler bu konuda yoğun tepki gösterirken, akıllara Uğur'un diskalifiye olduğu dönem geldi.

Bakalım Onur'un kaderi Uğur'la aynı mı olacak?

Bakalım Onur'un kaderi Uğur'la aynı mı olacak?

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