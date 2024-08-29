Merak Ediyorduk: Şirin ve Eda, MasterChef Evinden Video Paylaştı!
Merak Ediyorduk: Şirin ve Eda, MasterChef Evinden Video Paylaştı!
MasterChef'te yarışmacıların kaldığı evler daima merak konusu olurken, Şirin ve Eda'nın paylaşımı kızlar evi hakkında ufak ipuçları verdi.
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MasterChef Türkiye 7. sezonuyla bomba bir geri dönüş yaptı.
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İzleyicilerin yarışmacıları çabucak benimsediği yarışmada kısa sürede fan hesapları açılırken, ayrıca yarışmacıların sosyal medya hesapları da sıkı takibe alındı.
Şehir dışından gelen yarışmacıların kaldıkları evler daima merak edilirken, Şirin'in sosyal medya paylaşımı kızlar evi hakkında ufak ipuçları verdi.
Yarışmacıların ev yaşantısı öncelerde yayınlanırken pandemi sonrası yalnızca stüdyo çekimlerinin yapılmasıyla o anlardan mahrum kalmıştık.
Eda'yla mutfakta video çeken Şirin'in paylaşımı ise takipçilere MasterChef evini bir nebze olsun gösterdi.
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İşte o anlar:
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