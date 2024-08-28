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'Ilgaz Savcı' Kaan Urgancıoğlu, Yargı Finalinin Ardından İlk Kez Konuştu!

'Ilgaz Savcı' Kaan Urgancıoğlu, Yargı Finalinin Ardından İlk Kez Konuştu!

Yargı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
28.08.2024 - 21:31

3. sezonunun ardından final yaparak hayranlarının derin üzüntüye boğan Yargı'da Ilgaz Savcı karakterine hayat veren Kaan Urgancıoğlu, dizi finalinin ardından ilk kez konuştu!

Kaynak: Hüseyin Altun

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3 sezon boyunca pazar akşamları hepimizi ekrana kilitleyen Yargı, gözlerimizi yaşlı bırakarak ekranlara veda etmişti.

3 sezon boyunca pazar akşamları hepimizi ekrana kilitleyen Yargı, gözlerimizi yaşlı bırakarak ekranlara veda etmişti.

Adeta zirvede bırakma kararlarını saygıyla karşıladığımız Yargı ekibini şimdiden özlediğimizi belirtmek isteriz.

Adeta zirvede bırakma kararlarını saygıyla karşıladığımız Yargı ekibini şimdiden özlediğimizi belirtmek isteriz.

Pek çok kişi için 'Ilgaz Savcı' ile bütünleşen Kaan Urgancıoğlu sesimizi duymuş olacak ki, aylar sonra ortaya çıktı!

Pek çok kişi için 'Ilgaz Savcı' ile bütünleşen Kaan Urgancıoğlu sesimizi duymuş olacak ki, aylar sonra ortaya çıktı!

Yaptığı tatili biraz da Yargı'yı geride bırakmak, alışkanlıklarından sıyrılmak için yaptığını belirten Urgancıoğlu; yeni projelere bakacağını dile getirdi.

Yaptığı tatili biraz da Yargı'yı geride bırakmak, alışkanlıklarından sıyrılmak için yaptığını belirten Urgancıoğlu; yeni projelere bakacağını dile getirdi.

Röportajı buradan izleyebilirsiniz:

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