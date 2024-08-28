İşte Şimdi Tam Oldu: İnci Taneleri'nde Kubilay Aka'ya Güzeller Güzeli Bir Partner Geldi!

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi İnci Taneleri'nde yeni sezonda izleyiciyi pek çok sürpriz bekliyor. Dizide Azem'in oğlu Cihan'a hayat veren Kubilay Aka'ya gelen güzeller güzeli partner de bunun en büyük göstergelerinden biri!

Kaynak: Birsen Altuntaş