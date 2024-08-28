İşte Şimdi Tam Oldu: İnci Taneleri'nde Kubilay Aka'ya Güzeller Güzeli Bir Partner Geldi!
İşte Şimdi Tam Oldu: İnci Taneleri'nde Kubilay Aka'ya Güzeller Güzeli Bir Partner Geldi!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi İnci Taneleri'nde yeni sezonda izleyiciyi pek çok sürpriz bekliyor. Dizide Azem'in oğlu Cihan'a hayat veren Kubilay Aka'ya gelen güzeller güzeli partner de bunun en büyük göstergelerinden biri!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Geçtiğimiz sezonun en iddialı yapımlarından biri olan İnci Taneleri, 2. sezonuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
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Pek çok sürprizin yaşanacağını tahmin ettiğimiz yeni sezonla ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre merakla beklenen dizide Kubilay Aka'nın canlandırdığı Cihan karakterine güzeller güzeli bir partner geliyor!
Ünlü gazetecinin haberine göre Kubilay Aka'ya partner olacak güzel oyuncu Bestemsu Özdemir.
Özdemir dizide Semiramis karakterine hayat verecek.
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