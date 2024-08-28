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İşte Şimdi Tam Oldu: İnci Taneleri'nde Kubilay Aka'ya Güzeller Güzeli Bir Partner Geldi!

İşte Şimdi Tam Oldu: İnci Taneleri'nde Kubilay Aka'ya Güzeller Güzeli Bir Partner Geldi!

İnci Taneleri
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
28.08.2024 - 20:28

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi İnci Taneleri'nde yeni sezonda izleyiciyi pek çok sürpriz bekliyor. Dizide Azem'in oğlu Cihan'a hayat veren Kubilay Aka'ya gelen güzeller güzeli partner de bunun en büyük göstergelerinden biri!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
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Geçtiğimiz sezonun en iddialı yapımlarından biri olan İnci Taneleri, 2. sezonuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz sezonun en iddialı yapımlarından biri olan İnci Taneleri, 2. sezonuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Pek çok sürprizin yaşanacağını tahmin ettiğimiz yeni sezonla ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Pek çok sürprizin yaşanacağını tahmin ettiğimiz yeni sezonla ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre merakla beklenen dizide Kubilay Aka'nın canlandırdığı Cihan karakterine güzeller güzeli bir partner geliyor!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre merakla beklenen dizide Kubilay Aka'nın canlandırdığı Cihan karakterine güzeller güzeli bir partner geliyor!

Ünlü gazetecinin haberine göre Kubilay Aka'ya partner olacak güzel oyuncu Bestemsu Özdemir.

Ünlü gazetecinin haberine göre Kubilay Aka'ya partner olacak güzel oyuncu Bestemsu Özdemir.

Özdemir dizide Semiramis karakterine hayat verecek.

Özdemir dizide Semiramis karakterine hayat verecek.

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