Setten Fotoğraf Gelmişti: Kızılcık Şerbeti'nde Senaryo İfşa mı Oldu?
Setten Fotoğraf Gelmişti: Kızılcık Şerbeti'nde Senaryo İfşa mı Oldu?
Üçüncü sezon için sete çıkan Kızılcık Şerbeti'nden yepyeni fotoğraflar geldi. Fotoğraflardaki detayları yakalayan dikkatli bir izleyici senaryoyu çözdüğünü iddia etti.
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Sezon finaliyle izleyenleri ağır şoka sokan Kızılcık Şerbeti'nde yeni sezon hazırlıkları resmi olarak başladı.
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Sete çıkan kaos deposu biricik dizimizden de bu vesileyle ilk kareler gelmeye başladı.
Kızılcık Şerbeti'nin resmi Twitter (X) hesabından da Kıvılcım'ın bir hastanede olduğunu anladığımız fotoğraflar paylaşıldı.
Dikkatli bir izleyici de fotoğrafları inceleyip önemli bir detay yakaladı!
Fotoğrafta duvarda yer alan Almanca yazılar, Alev'in öldüğü iddiaları ve Müjde Uzman'ın diziden ayrılmasını da göz önüne alırsak bu iddia doğru olabilir.
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Siz bu iddiayla ilgili ne düşünüyorsunuz?
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