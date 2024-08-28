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Damla Sönmezli "Kötü Kan" Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu!

Damla Sönmezli "Kötü Kan" Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu!

Kötü Kan Dizisi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
28.08.2024 - 12:30

NOW ekranlarının Damla Sönmez ve Ertan Saban'ı bir araya getiren iddialı dizisi Kötü Kan, tanıtım fragmanıyla ortalığı kasıp kavurmuştu. Merakla beklenen dizinin yayın tarihi belli oldu.

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Ertan Sabah ve Damla Sönmez'i başrolünde bir araya getiren Kötü Kan, NOW'ın bu sezon için en iddialı işlerinden biri.

Ertan Sabah ve Damla Sönmez'i başrolünde bir araya getiren Kötü Kan, NOW'ın bu sezon için en iddialı işlerinden biri.

Önce dizinin konusunu şöyle bir hatırlayalım:

Önce dizinin konusunu şöyle bir hatırlayalım:

'Bir gece kulübünün güvenlik müdürlüğünü yaparken tehlikeli bir mafya grubuyla başı derde giren eski polis memuru Kartal’ın yıllardır uzakta yaşayan çocuklarının yanına taşınmasıyla, bir yandan bulaştığı mafya batağından kurtulmaya çalışmasını, bir yandan da çocuklarına baba olabilmenin sınavını izleyici ile buluşturacak.'

Tanıtım fragmanıyla büyük beğeni toplayan Kötü Kan'ın Eylül ayında yayınlanması beklenirken, yayınlanan afişte yayın tarihi açıklandı.

Tanıtım fragmanıyla büyük beğeni toplayan Kötü Kan'ın Eylül ayında yayınlanması beklenirken, yayınlanan afişte yayın tarihi açıklandı.

6 Eylül Cuma günü NOW ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan Kötü Kan, böylece Cuma akşamının tek galibi Kızılcık Şerbeti'nin rakibi oldu.

6 Eylül Cuma günü NOW ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan Kötü Kan, böylece Cuma akşamının tek galibi Kızılcık Şerbeti'nin rakibi oldu.

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