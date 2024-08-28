Damla Sönmezli "Kötü Kan" Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu!
Damla Sönmezli "Kötü Kan" Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu!
NOW ekranlarının Damla Sönmez ve Ertan Saban'ı bir araya getiren iddialı dizisi Kötü Kan, tanıtım fragmanıyla ortalığı kasıp kavurmuştu. Merakla beklenen dizinin yayın tarihi belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ertan Sabah ve Damla Sönmez'i başrolünde bir araya getiren Kötü Kan, NOW'ın bu sezon için en iddialı işlerinden biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Önce dizinin konusunu şöyle bir hatırlayalım:
Tanıtım fragmanıyla büyük beğeni toplayan Kötü Kan'ın Eylül ayında yayınlanması beklenirken, yayınlanan afişte yayın tarihi açıklandı.
6 Eylül Cuma günü NOW ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan Kötü Kan, böylece Cuma akşamının tek galibi Kızılcık Şerbeti'nin rakibi oldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın