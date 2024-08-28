Görüş Bildir
Haberler
TV
"Beyza'yı Kullanıyor!": MasterChef Onur Hakkındaki İddialara Yanıt Verdi!

"Beyza'yı Kullanıyor!": MasterChef Onur Hakkındaki İddialara Yanıt Verdi!

MasterChef Türkiye
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
28.08.2024 - 09:48

MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde eleme adayları arasına Beyza da dahil oldu. Onur, dokunulmazlığı alınca Beyza'yı potaya attığını yazanlara yanıt verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

MasterChef'in dün akşamki bölümünde eleme adayları belirlendi. Gerilim dolu yarışın ardından potaya Nigar ve Beyza gitti.

MasterChef'in dün akşamki bölümünde eleme adayları belirlendi. Gerilim dolu yarışın ardından potaya Nigar ve Beyza gitti.

Bu sırada dokunulmazlığı alan Onur'a Beyza'yı potaya gönderdiği ile ilgili eleştiriler gelmeye başladı.

Bu sırada dokunulmazlığı alan Onur'a Beyza'yı potaya gönderdiği ile ilgili eleştiriler gelmeye başladı.
twitter.com

Onur hakkındaki bu iddialara sosyal medyadan yanıt verdi: "Beyza zaten potadaydı!"👇🏻

Onur hakkındaki bu iddialara sosyal medyadan yanıt verdi: "Beyza zaten potadaydı!"👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Onur'a kendi çıkarı için Beyza'yı kullanıyor, yazanlar oldu.

Onur'a kendi çıkarı için Beyza'yı kullanıyor, yazanlar oldu.
x.com
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
twitter.com

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
3
3
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın