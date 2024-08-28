"Beyza'yı Kullanıyor!": MasterChef Onur Hakkındaki İddialara Yanıt Verdi!
"Beyza'yı Kullanıyor!": MasterChef Onur Hakkındaki İddialara Yanıt Verdi!
MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde eleme adayları arasına Beyza da dahil oldu. Onur, dokunulmazlığı alınca Beyza'yı potaya attığını yazanlara yanıt verdi.
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MasterChef'in dün akşamki bölümünde eleme adayları belirlendi. Gerilim dolu yarışın ardından potaya Nigar ve Beyza gitti.
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Bu sırada dokunulmazlığı alan Onur'a Beyza'yı potaya gönderdiği ile ilgili eleştiriler gelmeye başladı.
Onur hakkındaki bu iddialara sosyal medyadan yanıt verdi: "Beyza zaten potadaydı!"👇🏻
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Onur'a kendi çıkarı için Beyza'yı kullanıyor, yazanlar oldu.
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