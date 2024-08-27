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Aylık Değil, Haftalık! MasterChef Türkiye'de Yarışmacılar Maaş Alıyorlar mı?

Aylık Değil, Haftalık! MasterChef Türkiye'de Yarışmacılar Maaş Alıyorlar mı?

MasterChef Türkiye
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
27.08.2024 - 17:01

MasterChef yarışmacıları yarışmada bulundukları süre boyunca zaman ve emek harcıyorlar. Peki, yarışma hayatlarında maaş alıyorlar mı, izleyenlerin merakını gideriyoruz!

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MasterChef Türkiye 2024 sezonu başlar başlamaz kafalardaki sorular çoğalmaya başladı.

MasterChef Türkiye 2024 sezonu başlar başlamaz kafalardaki sorular çoğalmaya başladı.

Ekran başındakilerin soluksuz izlediği yarışmada 20 yarışmacı canla başla MasterChef olmak için mücadele ediyor.

Ekran başındakilerin soluksuz izlediği yarışmada 20 yarışmacı canla başla MasterChef olmak için mücadele ediyor.

Bunun elbette bir bedeli var. Kalkıp uzak yollardan gelen yarışmacılar uzun saatler boyunca çekimlere katılıyor.

Bunun elbette bir bedeli var. Kalkıp uzak yollardan gelen yarışmacılar uzun saatler boyunca çekimlere katılıyor.

Sezon boyunca zaman ve emek harcayan MasterChef yarışmacıları maaş da alıyordur, diye düşünüyorsanız yanılmıyorsunuz.

Sezon boyunca zaman ve emek harcayan MasterChef yarışmacıları maaş da alıyordur, diye düşünüyorsanız yanılmıyorsunuz.

Ancak ödemeler aylık değil, haftalık yapılıyor. Her yarışmacı aynı rakamı almasa da rakamlar 50 ila 100 bin arası değişiyor.

Ancak ödemeler aylık değil, haftalık yapılıyor. Her yarışmacı aynı rakamı almasa da rakamlar 50 ila 100 bin arası değişiyor.
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