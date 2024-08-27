Aylık Değil, Haftalık! MasterChef Türkiye'de Yarışmacılar Maaş Alıyorlar mı?
Aylık Değil, Haftalık! MasterChef Türkiye'de Yarışmacılar Maaş Alıyorlar mı?
MasterChef yarışmacıları yarışmada bulundukları süre boyunca zaman ve emek harcıyorlar. Peki, yarışma hayatlarında maaş alıyorlar mı, izleyenlerin merakını gideriyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef Türkiye 2024 sezonu başlar başlamaz kafalardaki sorular çoğalmaya başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekran başındakilerin soluksuz izlediği yarışmada 20 yarışmacı canla başla MasterChef olmak için mücadele ediyor.
Bunun elbette bir bedeli var. Kalkıp uzak yollardan gelen yarışmacılar uzun saatler boyunca çekimlere katılıyor.
Sezon boyunca zaman ve emek harcayan MasterChef yarışmacıları maaş da alıyordur, diye düşünüyorsanız yanılmıyorsunuz.
Ancak ödemeler aylık değil, haftalık yapılıyor. Her yarışmacı aynı rakamı almasa da rakamlar 50 ila 100 bin arası değişiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın