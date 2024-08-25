İzleyenler Kulaklarına İnanamadı! MasterChef'in Son Bölümünde Kurgu Hatası!
İzleyenler Kulaklarına İnanamadı! MasterChef'in Son Bölümünde Kurgu Hatası!
MasterChef'in dün akşamki bölümünde izleyenler ekran karşısında dumur oldu. Duyduğu sesi anlamlandıramayanlar sosyal medyada kurgu ekibinin hatasını paylaştı.
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MasterChef'in dün akşamki bölümünde haftanın son eleme adayı belirlendi. Yarışmacılar mücadelede yemeklerini şeflere sundu.
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Eda'nın sırası geldiğinde ise izleyenler ekran karşısında şoke oldu. Programdan gelen ses herkesin dikkatini çekti.
Danilo Şef'in Eda'nın yemeğini tattığı sırada arkada yükselen müziğe anlam veremeyenler soluğu sosyal medyada aldı.
İşte kurgunun hatası olduğu tahmin edilen o anlar...
İşte sosyal medyadan gelen yorumlar...
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