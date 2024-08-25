Somer Şef Kaşık Atar Gibi Yapmıştı! MasterChef Muratcan'dan İmalı Paylaşım!

'Herkese merhaba, bu platformda inişler ve çıkışlar o kadar normal ki; zamanla yarışmak, evden uzakta olmak ve elbette işin psikolojik kısmı.. İyi ya da kötü, tüm yorum ve mesajlara en içten şekilde teşekkürlerimi sunuyorum. Bir yanlışımız olduysa affola.'