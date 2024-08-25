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Somer Şef Kaşık Atar Gibi Yapmıştı! MasterChef Muratcan'dan İmalı Paylaşım!

Somer Şef Kaşık Atar Gibi Yapmıştı! MasterChef Muratcan'dan İmalı Paylaşım!

MasterChef Türkiye
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
25.08.2024 - 16:49

MasterChef'te dün akşam Somer Şef neredeyse Muratcan'ın yemeğine kaşık atıyordu ancak diğer şeflerin aksini söylemesinin üzerine son anda vazgeçti. Muratcan yayındaki o anların ardından duygusal bir paylaşım yaptı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C_EE98cAU1l/
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MasterChef'te dün akşam haftanın son eleme adayı belli oldu. Eleme potasına giren 7'inci isim Ezgi oldu.

MasterChef'te dün akşam haftanın son eleme adayı belli oldu. Eleme potasına giren 7'inci isim Ezgi oldu.

Yarışmanın yaratıcılık bölümünde, şefler yarışmacılardan 'rezene' kullanarak özgün bir yemek oluşturmalarını talep etti.

Yarışmanın yaratıcılık bölümünde, şefler yarışmacılardan 'rezene' kullanarak özgün bir yemek oluşturmalarını talep etti.

Bu etabın değerlendirilmesi sırasında ise oldukça dikkat çekici olaylar yaşandı.

Bu etabın değerlendirilmesi sırasında ise oldukça dikkat çekici olaylar yaşandı.

Somer Şef, Muratcan'ın hazırladığı yemeğe neredeyse kaşık atmak üzereydi, fakat diğer şeflerin karşı çıkması üzerine son anda bu düşüncesinden vazgeçti.

Somer Şef, Muratcan'ın hazırladığı yemeğe neredeyse kaşık atmak üzereydi, fakat diğer şeflerin karşı çıkması üzerine son anda bu düşüncesinden vazgeçti.

Yarışmanın gergin ve rekabet dolu atmosferinin ardından Muratcan'dan paylaşım geldi. Sanki veda edecek gibi yazdığı sözler merak uyandırdı.

Yarışmanın gergin ve rekabet dolu atmosferinin ardından Muratcan'dan paylaşım geldi. Sanki veda edecek gibi yazdığı sözler merak uyandırdı.
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İşte Muratcan'ın o paylaşımı:

İşte Muratcan'ın o paylaşımı:

'Herkese merhaba, bu platformda inişler ve çıkışlar o kadar normal ki; zamanla yarışmak, evden uzakta olmak ve elbette işin psikolojik kısmı.. İyi ya da kötü, tüm yorum ve mesajlara en içten şekilde teşekkürlerimi sunuyorum. Bir yanlışımız olduysa affola.'

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