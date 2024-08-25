Somer Şef Kaşık Atar Gibi Yapmıştı! MasterChef Muratcan'dan İmalı Paylaşım!
Somer Şef Kaşık Atar Gibi Yapmıştı! MasterChef Muratcan'dan İmalı Paylaşım!
Kaynak: https://www.instagram.com/p/C_EE98cAU1l/
MasterChef'te dün akşam Somer Şef neredeyse Muratcan'ın yemeğine kaşık atıyordu ancak diğer şeflerin aksini söylemesinin üzerine son anda vazgeçti. Muratcan yayındaki o anların ardından duygusal bir paylaşım yaptı.
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MasterChef'te dün akşam haftanın son eleme adayı belli oldu. Eleme potasına giren 7'inci isim Ezgi oldu.
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Yarışmanın yaratıcılık bölümünde, şefler yarışmacılardan 'rezene' kullanarak özgün bir yemek oluşturmalarını talep etti.
Bu etabın değerlendirilmesi sırasında ise oldukça dikkat çekici olaylar yaşandı.
Somer Şef, Muratcan'ın hazırladığı yemeğe neredeyse kaşık atmak üzereydi, fakat diğer şeflerin karşı çıkması üzerine son anda bu düşüncesinden vazgeçti.
Yarışmanın gergin ve rekabet dolu atmosferinin ardından Muratcan'dan paylaşım geldi. Sanki veda edecek gibi yazdığı sözler merak uyandırdı.
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İşte Muratcan'ın o paylaşımı:
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