MasterChef Onur, Yarışmada Beyza ile Yakıştırılmasına Son Noktayı Koydu!

MasterChef'te yemekler kadar aşk iddiaları da konuşulur oldu. 2024 sezonu deyince de akla ilk Beyza ile Onur yakıştırılması geliyor. İkili çok beğenildi, izleyenler tarafından da çok yakıştırıldı ancak Onur, sosyal medyada yaptığı bir beğeni ile aşk iddialarına yanıt vermiş oldu.