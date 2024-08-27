Görüş Bildir
Haberler
TV
MasterChef Onur, Yarışmada Beyza ile Yakıştırılmasına Son Noktayı Koydu!

MasterChef Onur, Yarışmada Beyza ile Yakıştırılmasına Son Noktayı Koydu!

MasterChef Türkiye
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
27.08.2024 - 12:14

MasterChef'te yemekler kadar aşk iddiaları da konuşulur oldu. 2024 sezonu deyince de akla ilk Beyza ile Onur yakıştırılması geliyor. İkili çok beğenildi, izleyenler tarafından da çok yakıştırıldı ancak Onur, sosyal medyada yaptığı bir beğeni ile aşk iddialarına yanıt vermiş oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

MasterChef'te üçüncü haftaya girdik ancak yemeklerden çok yarışmacıların arasındaki entrikalar gündem oluyor.

MasterChef'te üçüncü haftaya girdik ancak yemeklerden çok yarışmacıların arasındaki entrikalar gündem oluyor.

2024 sezonuna ilk günden bu yana Beyza ve Onur yakıştırması damga vurdu. İzleyenler ikiliyi hem samimi buldu hem de birbirine çok yakıştırdı.

2024 sezonuna ilk günden bu yana Beyza ve Onur yakıştırması damga vurdu. İzleyenler ikiliyi hem samimi buldu hem de birbirine çok yakıştırdı.

Sosyal medyada dolaşan aşk iddialarına henüz bir yanıt gelmese de sizler için yarışmacıların her adımını takip ediyoruz.

Sosyal medyada dolaşan aşk iddialarına henüz bir yanıt gelmese de sizler için yarışmacıların her adımını takip ediyoruz.

Yakın zamanda ekranda da samimiyetlerinin giderek artığını gördüğümüz Beyza ile Onur arasında neler oluyor, meraklısına bir ipucu yakaladık.

Yakın zamanda ekranda da samimiyetlerinin giderek artığını gördüğümüz Beyza ile Onur arasında neler oluyor, meraklısına bir ipucu yakaladık.

MasterChef Onur, Instagram üzerinden bir hayranının yazdığı Beyza ile ilgili yorumu beğendi.

MasterChef Onur, Instagram üzerinden bir hayranının yazdığı Beyza ile ilgili yorumu beğendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ancak yorum aşk iddialarını yalanlıyordu. Hayranı Onur'a "Beyza ile arkadaşlığınızı hiç bozmayın" yazdı.

Ancak yorum aşk iddialarını yalanlıyordu. Hayranı Onur'a "Beyza ile arkadaşlığınızı hiç bozmayın" yazdı.

İşte Onur'un beğendiği o yorum...

İşte Onur'un beğendiği o yorum...

Tabii, bununla kalmadı. Onur, Beyza ile aşk iddiaları hakkında yapılan başka bir yorumu da kalpledi. Onur'un bu yorumu beğenmesi duygularını gizliyor, diye yorumlandı.

Tabii, bununla kalmadı. Onur, Beyza ile aşk iddiaları hakkında yapılan başka bir yorumu da kalpledi. Onur'un bu yorumu beğenmesi duygularını gizliyor, diye yorumlandı.

Siz bu ikili hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz bu ikili hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
x.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın