MasterChef Onur, Yarışmada Beyza ile Yakıştırılmasına Son Noktayı Koydu!
MasterChef Onur, Yarışmada Beyza ile Yakıştırılmasına Son Noktayı Koydu!
MasterChef'te yemekler kadar aşk iddiaları da konuşulur oldu. 2024 sezonu deyince de akla ilk Beyza ile Onur yakıştırılması geliyor. İkili çok beğenildi, izleyenler tarafından da çok yakıştırıldı ancak Onur, sosyal medyada yaptığı bir beğeni ile aşk iddialarına yanıt vermiş oldu.
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MasterChef'te üçüncü haftaya girdik ancak yemeklerden çok yarışmacıların arasındaki entrikalar gündem oluyor.
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2024 sezonuna ilk günden bu yana Beyza ve Onur yakıştırması damga vurdu. İzleyenler ikiliyi hem samimi buldu hem de birbirine çok yakıştırdı.
Sosyal medyada dolaşan aşk iddialarına henüz bir yanıt gelmese de sizler için yarışmacıların her adımını takip ediyoruz.
Yakın zamanda ekranda da samimiyetlerinin giderek artığını gördüğümüz Beyza ile Onur arasında neler oluyor, meraklısına bir ipucu yakaladık.
MasterChef Onur, Instagram üzerinden bir hayranının yazdığı Beyza ile ilgili yorumu beğendi.
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Ancak yorum aşk iddialarını yalanlıyordu. Hayranı Onur'a "Beyza ile arkadaşlığınızı hiç bozmayın" yazdı.
İşte Onur'un beğendiği o yorum...
Tabii, bununla kalmadı. Onur, Beyza ile aşk iddiaları hakkında yapılan başka bir yorumu da kalpledi. Onur'un bu yorumu beğenmesi duygularını gizliyor, diye yorumlandı.
Siz bu ikili hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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