"Korkaklar!": MasterChef'te Eleme Adayları Belli Oldu!
"Korkaklar!": MasterChef'te Eleme Adayları Belli Oldu!
MasterChef'te dün akşam yayınlanan bölümde eleme adayları belli oldu. Muratcan'ın pişmemiş tabakla geçmesi herkesin sinirlerini bozdu.
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MasterChef Türkiye'de dün akşam Beyza ve Onur arasından bireysel dokunulmazlık yarışını kazanan isim Onur oldu.
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Böylece haftanın eleme adayları Nigar ve Beyza oldu. Nigar'ı potaya gönderen isim ise Onur'du. Ancak Beyza'yı eleme potasına aldı, diye sosyal medyada sesler yükseldi.
Diğer yandan Beyza'nın potada olmayı hak etmediğini söyleyen izleyici, Muratcan'ın pişmeyen tabakla geçtiğini vurguladı.
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