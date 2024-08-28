Seda Sayan Kovmuştu! Songül Karlı'nın Programına Katılan Nurgül Video Paylaştı!

Nurgül, 'Ben şartlarımı söyleyeyim o zaman. Yapabiliyorsanız, ailecek kredi çekersiniz 250 bin lira tazminat istiyorum. Aylık 10 bin lira nafaka, evimin kirası her ay.. Elektrik, doğalgaz bütün ihtiyaçlar giderilecek. O zaman boşanmayı kabul ederim. Onun haricinde boşamıyorum. Kocamı seviyorum derim hakime beni boşamaz' demişti.