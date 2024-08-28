Seda Sayan Kovmuştu! Songül Karlı'nın Programına Katılan Nurgül Video Paylaştı!
Seda Sayan Kovmuştu! Songül Karlı'nın Programına Katılan Nurgül Video Paylaştı!
Seda Sayan'ın sunduğu 'Sabahın Sultanı' programında uzun süre ilişkilerini izlediğimiz Nurgül ve Emre, oradan kovulunca Uğur Arslan ile Songül Karlı'nın 'Sana Değer' programına katıldı. Nurgül, eşinin evi getirdiği hali çekip 'Evlenmeyin' dedi.
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Seda Sayan'ın sunduğu programa katılan Nurgül Aslan eşinden boşanmak istediğini açıklamıştı.
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Eşi Emre Deveci ile olan sorunları halletmek için programa katılan Nurgül'ün boşanmak için istediği şartlar gündem olmuştu.
Çiftin sallantılı ilişkileri Seda Sayan'ın sabrının taşmasının ardından skandal ile sonlanmıştı. Çiftin programdan kovulduğu iddia edilmişti. Bir daha da ekranlarda görülmemişlerdi.
İkili, yeniden ekranlara dönen Uğur Arslan ile Songül Karlı'nın "Sana Değer" programında ortaya çıktı.
Programda çalkantılı ilişkileri işlenirken Nurgül, sosyal medyada paylaştığı video ile Emre'nin ev halini paylaştı: "Evlenmeyin!"
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