Görüş Bildir
Haberler
TV
Seda Sayan Kovmuştu! Songül Karlı'nın Programına Katılan Nurgül Video Paylaştı!

Seda Sayan Kovmuştu! Songül Karlı'nın Programına Katılan Nurgül Video Paylaştı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
28.08.2024 - 11:20

Seda Sayan'ın sunduğu 'Sabahın Sultanı' programında uzun süre ilişkilerini izlediğimiz Nurgül ve Emre, oradan kovulunca Uğur Arslan ile Songül Karlı'nın 'Sana Değer' programına katıldı. Nurgül, eşinin evi getirdiği hali çekip 'Evlenmeyin' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Seda Sayan'ın sunduğu programa katılan Nurgül Aslan eşinden boşanmak istediğini açıklamıştı.

Seda Sayan'ın sunduğu programa katılan Nurgül Aslan eşinden boşanmak istediğini açıklamıştı.

Eşi Emre Deveci ile olan sorunları halletmek için programa katılan Nurgül'ün boşanmak için istediği şartlar gündem olmuştu.

Eşi Emre Deveci ile olan sorunları halletmek için programa katılan Nurgül'ün boşanmak için istediği şartlar gündem olmuştu.

Nurgül, 'Ben şartlarımı söyleyeyim o zaman. Yapabiliyorsanız, ailecek kredi çekersiniz 250 bin lira tazminat istiyorum. Aylık 10 bin lira nafaka, evimin kirası her ay.. Elektrik, doğalgaz bütün ihtiyaçlar giderilecek. O zaman boşanmayı kabul ederim. Onun haricinde boşamıyorum. Kocamı seviyorum derim hakime beni boşamaz' demişti.

Çiftin sallantılı ilişkileri Seda Sayan'ın sabrının taşmasının ardından skandal ile sonlanmıştı. Çiftin programdan kovulduğu iddia edilmişti. Bir daha da ekranlarda görülmemişlerdi.

Çiftin sallantılı ilişkileri Seda Sayan'ın sabrının taşmasının ardından skandal ile sonlanmıştı. Çiftin programdan kovulduğu iddia edilmişti. Bir daha da ekranlarda görülmemişlerdi.

İkili, yeniden ekranlara dönen Uğur Arslan ile Songül Karlı'nın "Sana Değer" programında ortaya çıktı.

İkili, yeniden ekranlara dönen Uğur Arslan ile Songül Karlı'nın "Sana Değer" programında ortaya çıktı.

Programda çalkantılı ilişkileri işlenirken Nurgül, sosyal medyada paylaştığı video ile Emre'nin ev halini paylaştı: "Evlenmeyin!"

Programda çalkantılı ilişkileri işlenirken Nurgül, sosyal medyada paylaştığı video ile Emre'nin ev halini paylaştı: "Evlenmeyin!"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇🏻

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın