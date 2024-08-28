Kısmetse Olur'da Evlenen Nur'un Annesi Leyla Hanım Yemekteyiz'i Birbirine Kattı!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni sezonun yarışmacılarından biri hepimize tanıdık geldi. Kısmetse Olur ilk sezon yarışmacılarından Nur'un annesi Leyla Hanım Yemekteyiz'de karşımıza çıktı. Biraz sinirli olduğunu bildiğimiz Leyla Hanım, Yemekteyiz'i de birbirine kattı.