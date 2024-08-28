Kısmetse Olur'da Evlenen Nur'un Annesi Leyla Hanım Yemekteyiz'i Birbirine Kattı!
Kısmetse Olur'da Evlenen Nur'un Annesi Leyla Hanım Yemekteyiz'i Birbirine Kattı!
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni sezonun yarışmacılarından biri hepimize tanıdık geldi. Kısmetse Olur ilk sezon yarışmacılarından Nur'un annesi Leyla Hanım Yemekteyiz'de karşımıza çıktı. Biraz sinirli olduğunu bildiğimiz Leyla Hanım, Yemekteyiz'i de birbirine kattı.
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Kısmetse Olur'un ilk yayınlandığı dönem, hiç kaçırmadan seyrettiğimiz 1'inci sezon yarışmacıları arasında evlenip çoluk çocuğa karışan Nur'u hatırlarsınız!
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Batuhan ile romantizmin doruklarına çıktıkları güzel bir uyum yakalayan Nur, hiç düşünmeden nikahı basmıştı. Hatta bu evlilikten güzeller güzeli bir kızları da olmuştu.
Çift şimdilerde ayrı ancak yine o dönem Nur'un peşini bırakmayan ve Batuhan'a sağlam bir kayınvalidelik gösteren Leyla Hanım da yarışmaya katılmıştı.
Nur'u babasız büyüttüğü için bu kadar sert mizaçlı olduğunu söyleyen Leyla Hanım, o zamanlar Kısmetse Olur'u birbirine katmıştı.
Aradan yıllar geçti Yemekteyiz'in yeni sezonunda tanıdık bir simaya rastladık: Leyla Hanım! Yemek yarışmasına katılan Leyla Hanım burada da hünerlerini sergiledi.
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Ancak programda masa düzeni yüzünden çıkan tartışmada yine esti gürledi. O anlar bize Kısmetse Olur'u hatırlattı...
İşte o anlar...👇🏻
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