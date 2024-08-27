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Alev'in Bebeğine Ne Olacak? Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Müjde Uzman'ın Rolü ile İlgili Şok İddia!

Alev'in Bebeğine Ne Olacak? Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Müjde Uzman'ın Rolü ile İlgili Şok İddia!

Kızılcık Şerbeti
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
27.08.2024 - 15:06

Efsane bir finalle sezona ara veren Kızılcık Şerbeti'nde yeni bir iddia ortalığı ayaklandırdı. Alev'in yeni sezonda cenazesini izleyebiliriz!

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Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde birçok oyuncunun diziden ayrılışı ile yasa boğulmuştuk.

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde birçok oyuncunun diziden ayrılışı ile yasa boğulmuştuk.

Bunlardan biri de Müjde Uzman oldu. Dizide Alev'e hayat veren oyuncu son bölümde pılını pırtısını toplayıp Almanya'ya gitmişti.

Bunlardan biri de Müjde Uzman oldu. Dizide Alev'e hayat veren oyuncu son bölümde pılını pırtısını toplayıp Almanya'ya gitmişti.

Karnında Apo'nun bebeğiyle alıp başını giden Alev, Müjde Uzman diziden ayrıldığı için hikayede olmayacak. Peki, bebeğe ne olacak?

Karnında Apo'nun bebeğiyle alıp başını giden Alev, Müjde Uzman diziden ayrıldığı için hikayede olmayacak. Peki, bebeğe ne olacak?

Biliyorsunuz ki Ünallar bebeklerini Alev'e bırakmaz. Alev de çekip gittiğine göre kesin bu işte bir hinlik var.

Biliyorsunuz ki Ünallar bebeklerini Alev'e bırakmaz. Alev de çekip gittiğine göre kesin bu işte bir hinlik var.

Sosyal medyada dolaşan bir iddia aslında olacakların habercisi olabilir. 1 ay zaman atlaması ile başlayacak dizide Alev bebeğini doğururken ölebilir.

Sosyal medyada dolaşan bir iddia aslında olacakların habercisi olabilir. 1 ay zaman atlaması ile başlayacak dizide Alev bebeğini doğururken ölebilir.
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Alev'in hayranlarından gelen yorumlar...

Tabii sevmeyenleri de bol...

Tabii sevmeyenleri de bol...
twitter.com

Siz bu iddia hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz bu iddia hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
twitter.com

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