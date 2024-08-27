Alev'in Bebeğine Ne Olacak? Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Müjde Uzman'ın Rolü ile İlgili Şok İddia!
Alev'in Bebeğine Ne Olacak? Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Müjde Uzman'ın Rolü ile İlgili Şok İddia!
Efsane bir finalle sezona ara veren Kızılcık Şerbeti'nde yeni bir iddia ortalığı ayaklandırdı. Alev'in yeni sezonda cenazesini izleyebiliriz!
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Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde birçok oyuncunun diziden ayrılışı ile yasa boğulmuştuk.
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Bunlardan biri de Müjde Uzman oldu. Dizide Alev'e hayat veren oyuncu son bölümde pılını pırtısını toplayıp Almanya'ya gitmişti.
Karnında Apo'nun bebeğiyle alıp başını giden Alev, Müjde Uzman diziden ayrıldığı için hikayede olmayacak. Peki, bebeğe ne olacak?
Biliyorsunuz ki Ünallar bebeklerini Alev'e bırakmaz. Alev de çekip gittiğine göre kesin bu işte bir hinlik var.
Sosyal medyada dolaşan bir iddia aslında olacakların habercisi olabilir. 1 ay zaman atlaması ile başlayacak dizide Alev bebeğini doğururken ölebilir.
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Tabii sevmeyenleri de bol...
Siz bu iddia hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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