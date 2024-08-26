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Yalı Çapkını Sevenlerini Çok Şaşırtacak! Yeni Sezona Yeni Karakterler Dahil Oldu!

Yalı Çapkını Sevenlerini Çok Şaşırtacak! Yeni Sezona Yeni Karakterler Dahil Oldu!

yalı çapkını
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
26.08.2024 - 10:46

Bildiğiniz üzere, Yalı Çapkını yeni sezonuna yeni bir senaristle giriyor. Bu durum hikayeyi baştan ayağa değiştirecek gibi görünüyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziye yeni iki karakter dahil oldu.

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/y...
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Geçtiğimiz günlerde çıkan haberlerle birlikte Yalı Çapkını izleyenleri tedirgin oldu. Dizinin başrolleri Seyran ve Ferit ayrılacak ve zaman atlaması olacak, denildi.

Geçtiğimiz günlerde çıkan haberlerle birlikte Yalı Çapkını izleyenleri tedirgin oldu. Dizinin başrolleri Seyran ve Ferit ayrılacak ve zaman atlaması olacak, denildi.

Bu haber dizinin sevenlerini pek memnun etmese de hikayenin baştan aşağı değişeceğinin sinyallerini verdi.

Bu haber dizinin sevenlerini pek memnun etmese de hikayenin baştan aşağı değişeceğinin sinyallerini verdi.

Hazırsanız, yeni sezondan yeni bir bilgi ile karşınızdayız! Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye yeni karakterler dahil oldu.

Hazırsanız, yeni sezondan yeni bir bilgi ile karşınızdayız! Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye yeni karakterler dahil oldu.

13 Eylül’de ekranlara gelmesi beklenen diziye iki yeni önemli karakter giriyor. Biri Sinan, diğeri ise Diyar!

13 Eylül’de ekranlara gelmesi beklenen diziye iki yeni önemli karakter giriyor. Biri Sinan, diğeri ise Diyar!

Yeni bölümü Seyran ve Ferit'in iki yıl sonrasını gösterecek olan dizide Sinan , Seyran'ın hayatında olacak. Diyar ise Ferit'in. Ancak hangi oyuncunun oynayacağı ise henüz bilinmiyor.

Yeni bölümü Seyran ve Ferit'in iki yıl sonrasını gösterecek olan dizide Sinan , Seyran'ın hayatında olacak. Diyar ise Ferit'in. Ancak hangi oyuncunun oynayacağı ise henüz bilinmiyor.

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