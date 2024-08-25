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"Çok Yakışıyorlar!": Karadut Çekimlerinden İrem Helvacıoğlu ve Şükrü Özyıldız Pozu!

"Çok Yakışıyorlar!": Karadut Çekimlerinden İrem Helvacıoğlu ve Şükrü Özyıldız Pozu!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
25.08.2024 - 19:33

Sen Anlat Karadeniz ile akıllara kazınan İrem Helvacıoğlu'nun ATV'de yayınlanacak olan yeni dizisi Karadut'ta partneri Şükrü Özyıldız oldu. Çekimlerden paylaşılan bir karede Helvacıoğlu ve Özyıldız birbirlerine çok yakıştırıldı.

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Yeni sezonun dikkat çeken dizilerinden biri olan Karadut, yıllar sonra İrem Helvacıoğlu'nu ekrana döndürüyor.

Yeni sezonun dikkat çeken dizilerinden biri olan Karadut, yıllar sonra İrem Helvacıoğlu'nu ekrana döndürüyor.

Atv'de yayınlanacak dizide Helvacıoğlu'nun partneri Şükrü Özyıldız olmuştu. İkili çekimlerde birlikte poz verdi.

Atv'de yayınlanacak dizide Helvacıoğlu'nun partneri Şükrü Özyıldız olmuştu. İkili çekimlerde birlikte poz verdi.

Helvacıoğlu ve Özyıldız birbirlerine sarılarak verdikleri poz ile hayranlarından övgüler aldı. Kullanıcılar çifti çok yakıştırdı.

Helvacıoğlu ve Özyıldız birbirlerine sarılarak verdikleri poz ile hayranlarından övgüler aldı. Kullanıcılar çifti çok yakıştırdı.

İşte o poz...

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bir tek ben yakıştıramıyorum sanırım

elissa

tutmaz bu dizi