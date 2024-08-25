"Çok Yakışıyorlar!": Karadut Çekimlerinden İrem Helvacıoğlu ve Şükrü Özyıldız Pozu!

Sen Anlat Karadeniz ile akıllara kazınan İrem Helvacıoğlu'nun ATV'de yayınlanacak olan yeni dizisi Karadut'ta partneri Şükrü Özyıldız oldu. Çekimlerden paylaşılan bir karede Helvacıoğlu ve Özyıldız birbirlerine çok yakıştırıldı.