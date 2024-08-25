TRT Dizisi 'Diriliş Ertuğrul' Pakistanlıların Dilinde Yayınlandığı Kanalda Milyonlarca Kere İzlendi!
TRT Dizisi 'Diriliş Ertuğrul' Pakistanlıların Dilinde Yayınlandığı Kanalda Milyonlarca Kere İzlendi!
Reyting rekortmeni dizi Diriliş Ertuğrul, yalnızca ülkemizde değil Pakistan'da da çok seviliyor. TRT'nin dijital platformunda Urduca yayınlanan dizi izlenme rekorları kırıyor.
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İlk kez 2014 yılında TRT'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul, beş sezon boyunca en çok izlenen diziler arasında yerini korudu.
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Engin Altan Düzyatan, Gülsim Ali ve Esra Bilgiç gibi başarılı oyuncuların yer aldığı efsane kadrosu ile gündemden düşmeyen dizi Pakistan'da da çok seviliyor.
TRT'nin dijital platformu tabii'nin Urdu kanalında yayınlanan dizi izlenme sayısı ile görenleri şaşırttı. Dizinin ilk bölümü Pakistan'da 159 milyon tıklama aldı.
Dizinin başrol oyuncusu Düzyatan'ın Pakistan'da hayranları tarafından sevgi seline tutulmasından anlamalıydık!
Düzyatan, 2020 yılında Pencap Başbakanı Usman Buzdar'dan geleneksel bir hediye almıştı.
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Oyuncuyu sosyal medya paylaşımlarının altında da Pakistanlı hayranları rahat bırakmıyor.
Pakistan da çok sevilen bir diğer oyuncu ise Esra Bilgiç olmuştu. Bilgiç ünlü bir kadın pedi markasının Pakistan ve Cezayir'de yayınlanacak reklam filmleri için kamera karşısına geçmişti.
"Hoş geldin özledik😭😭❤️ 🔥"
"Yüzü ay gibi ışık saçan gözleri geyik gibi bir bakışla kalpleri çalan ❤️ 🩹🥶"
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Dizinin devam niteliğinde olan yapımı Kuruluş Osman'ın yıldızı, Burak Özçivit ise yakın zamanda Pakistan'da hayranlarıyla buluşmak için gittiği yerde izdiham yaşamıştı.
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