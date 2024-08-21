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Kızıl Goncalar'ın Meryem'i Özgü Namal'dan Yeni Sezon Açıklaması!

Kızıl Goncalar'ın Meryem'i Özgü Namal'dan Yeni Sezon Açıklaması!

Kızıl Goncalar
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
21.08.2024 - 15:37

Kızıl Goncalar dizisinde Mert Yazıcıoğlu ve Özcan Deniz ile başrolleri paylaşan Özgü Namal, yeni sezon hakkında açıklama yaptı. 'Bomba gibi geliyoruz' dedi.

Kaynak: https://x.com/muge_dag70/status/18261...
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Sezonun efsane dizisi Kızıl Goncalar için geri sayım başladı. Son okuma provalarını yapan oyuncular ağustos sonu çekimlere başlıyor.

Sezonun efsane dizisi Kızıl Goncalar için geri sayım başladı. Son okuma provalarını yapan oyuncular ağustos sonu çekimlere başlıyor.

Bugün iki başrolden de sürpriz açıklamalar geldi. Önce Özcan Deniz senaryoyu soluksuz okuduğunu ve 8 gün sonra iş başı yapacaklarını açıkladı.

Bugün iki başrolden de sürpriz açıklamalar geldi. Önce Özcan Deniz senaryoyu soluksuz okuduğunu ve 8 gün sonra iş başı yapacaklarını açıkladı.

Muhabirler Nişantaşı'nda yakaladıkları Özgü Namal'a da diziyi sordu. Dizide Meryem karakterini oynayan oyuncu "Bomba gibi dönüyoruz" dedi.

Muhabirler Nişantaşı'nda yakaladıkları Özgü Namal'a da diziyi sordu. Dizide Meryem karakterini oynayan oyuncu "Bomba gibi dönüyoruz" dedi.

İşte o açıklama:

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