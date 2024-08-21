Kızıl Goncalar'ın Meryem'i Özgü Namal'dan Yeni Sezon Açıklaması!
Kızıl Goncalar'ın Meryem'i Özgü Namal'dan Yeni Sezon Açıklaması!
Kaynak: https://x.com/muge_dag70/status/18261...
Kızıl Goncalar dizisinde Mert Yazıcıoğlu ve Özcan Deniz ile başrolleri paylaşan Özgü Namal, yeni sezon hakkında açıklama yaptı. 'Bomba gibi geliyoruz' dedi.
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Sezonun efsane dizisi Kızıl Goncalar için geri sayım başladı. Son okuma provalarını yapan oyuncular ağustos sonu çekimlere başlıyor.
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Bugün iki başrolden de sürpriz açıklamalar geldi. Önce Özcan Deniz senaryoyu soluksuz okuduğunu ve 8 gün sonra iş başı yapacaklarını açıkladı.
Muhabirler Nişantaşı'nda yakaladıkları Özgü Namal'a da diziyi sordu. Dizide Meryem karakterini oynayan oyuncu "Bomba gibi dönüyoruz" dedi.
İşte o açıklama:
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