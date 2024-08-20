Kızılcık Şerbeti Yeni Sezonu ile İlgili Ortaya Atılan İddia Kafaları Karıştırdı!
Kızılcık Şerbeti Yeni Sezonu ile İlgili Ortaya Atılan İddia Kafaları Karıştırdı!
Kaynak: https://x.com/marsmaow/status/1825825...
Sosyal medyada Kızılcık Şerbeti ile ilgili ortaya atılan bir iddia kafaları karıştırdı. Herkesin merak ettiği o soru ortaya çıkı: 'Dizide zaman atlaması mı olacak?'
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Kızılcık Şerbeti yeni sezonu için Ağustos sonu çekimlere başlıyor. Ancak ortaya atılan bir iddia Eylül'ü beklerken çatlamamıza neden olacak gibi...
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Yeni sezonda aramızdan ayrılan birçok oyuncu var: Alev, Rüzgar, Umut... Onlarsız bir Kızılcık Şerbo nasıl olacak, bilemiyoruz.
Diğer yandan bir üzücü haber daha geldi. X'de kullanıcıların iddiasına göre, Doğa ve Fatih'in minik kızı Cemreto da diziden ayrılıyor.
Yeni sezonda dizide olmayacağı iddia edilen minik oyuncu Alya'nın ardından acaba dizide zaman atlaması mı olacak, diye düşünmeden edemedik.
Belki de küçük Cemretomuz büyümüş ve babasına karşı annesi ile birlik olacaktır. Bakalım, neler olacak?
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