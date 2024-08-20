Görüş Bildir
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti Yeni Sezonu ile İlgili Ortaya Atılan İddia Kafaları Karıştırdı!

Kızılcık Şerbeti Yeni Sezonu ile İlgili Ortaya Atılan İddia Kafaları Karıştırdı!

Kızılcık Şerbeti
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
20.08.2024 - 14:23

Sosyal medyada Kızılcık Şerbeti ile ilgili ortaya atılan bir iddia kafaları karıştırdı. Herkesin merak ettiği o soru ortaya çıkı: 'Dizide zaman atlaması mı olacak?'

Kaynak: https://x.com/marsmaow/status/1825825...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kızılcık Şerbeti yeni sezonu için Ağustos sonu çekimlere başlıyor. Ancak ortaya atılan bir iddia Eylül'ü beklerken çatlamamıza neden olacak gibi...

Kızılcık Şerbeti yeni sezonu için Ağustos sonu çekimlere başlıyor. Ancak ortaya atılan bir iddia Eylül'ü beklerken çatlamamıza neden olacak gibi...

Yeni sezonda aramızdan ayrılan birçok oyuncu var: Alev, Rüzgar, Umut... Onlarsız bir Kızılcık Şerbo nasıl olacak, bilemiyoruz.

Yeni sezonda aramızdan ayrılan birçok oyuncu var: Alev, Rüzgar, Umut... Onlarsız bir Kızılcık Şerbo nasıl olacak, bilemiyoruz.

Diğer yandan bir üzücü haber daha geldi. X'de kullanıcıların iddiasına göre, Doğa ve Fatih'in minik kızı Cemreto da diziden ayrılıyor.

Diğer yandan bir üzücü haber daha geldi. X'de kullanıcıların iddiasına göre, Doğa ve Fatih'in minik kızı Cemreto da diziden ayrılıyor.

Yeni sezonda dizide olmayacağı iddia edilen minik oyuncu Alya'nın ardından acaba dizide zaman atlaması mı olacak, diye düşünmeden edemedik.

Yeni sezonda dizide olmayacağı iddia edilen minik oyuncu Alya'nın ardından acaba dizide zaman atlaması mı olacak, diye düşünmeden edemedik.

Belki de küçük Cemretomuz büyümüş ve babasına karşı annesi ile birlik olacaktır. Bakalım, neler olacak?

Belki de küçük Cemretomuz büyümüş ve babasına karşı annesi ile birlik olacaktır. Bakalım, neler olacak?

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın