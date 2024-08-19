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Yalı Çapkını'nın Kaya’sı Taro Emir Tekin ile İlgili Şok Haber: Diziden Ayrıldı mı?

Yalı Çapkını'nın Kaya’sı Taro Emir Tekin ile İlgili Şok Haber: Diziden Ayrıldı mı?

yalı çapkını
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
19.08.2024 - 19:08

Yalı Çapkını'nda Suna karakterini canlandıran Beril Pozam'ın partneri olan Taro Emir Tekin ile ilgili Birsen Altuntaş'tan şok haber geldi. Dizide ayrılık rüzgarları esiyor.

Kaynak: https://x.com/birsenaltuntas1/status/...
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Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda ayrılık rüzgarları esiyor. Son gelen bilgilere göre Kaya diziden ayrılıyor.

Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda ayrılık rüzgarları esiyor. Son gelen bilgilere göre Kaya diziden ayrılıyor.

Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı dizide Kaya karakterine hayat veren ünlü oyuncu Taro Emir Tekin bugün yeni dizisi ile gündem oldu.

Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı dizide Kaya karakterine hayat veren ünlü oyuncu Taro Emir Tekin bugün yeni dizisi ile gündem oldu.

Kuşatma dizisinde rol alacağı öğrenilen oyuncunun Yalı Çapkını'ndan ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu.

Kuşatma dizisinde rol alacağı öğrenilen oyuncunun Yalı Çapkını'ndan ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu Yalı Çapkını'ndan resmen ayrıldı. Yeni sezonda Eylül sonu itibariyle 8 bölümlük Kuşatma'da oynamaya başlayacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu Yalı Çapkını'ndan resmen ayrıldı. Yeni sezonda Eylül sonu itibariyle 8 bölümlük Kuşatma'da oynamaya başlayacak.

Aslı Enver ve Engin Akyürekli Kuşatma dizisinde Taro Emir'in partneri Zeynep Oymak oldu.

Aslı Enver ve Engin Akyürekli Kuşatma dizisinde Taro Emir'in partneri Zeynep Oymak oldu.

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